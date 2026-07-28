Межконтинентальная баллистика Ирана достанет до Украины: сколько минут будет лететь

Иранские межконтинентальные баллистические ракеты, среди которых Ghadr, Emad, Sejjil и Khorramshahr, способны долететь до Украины, однако реальные обстрелы пока выглядят маловероятными. Такое мнение высказал военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак для издания УНИАН.

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"В общем, пока мы не раздуваем панику. Я видел эти сообщения, они содержат угрозы, есть даже карта, сколько у них ракет и что они могут долететь до Хельсинки, то есть до Украины тем более долетит", — отмечает специалист.

По его мнению, такие заявления представляют собой превентивный шантаж со стороны Тегерана, который пытается защитить свои морские пути поставки в РФ. Иран стремится запугать Киев, чтобы украинские силы не совершали нападений на корабли, курсирующие из порта Исфахан в российскую Астрахани.

Вести боевые действия на два фронта для Исламской Республики слишком сложно, поэтому подобная риторика служит только предупреждением.

"Но полностью отвергать эту угрозу я бы не стал, она действительно существует, но пока не критическая", — отмечает бывший сотрудник СБУ.

Он добавляет, что реальный ракетный удар по украинским территориям может стать ответом только в том случае, если Украина начнет систематически атаковать иранские порты или суда.

В случае принятия Тегераном решения об атаке, враг вряд ли будет целиться в конкретные инфраструктурные объекты или крупные города.

"Неважно, просто долететь до Украины, даже куда-нибудь в поле, но показать, что мы смогли сказать, что это еще одно предупреждение для Украины", — объясняет Иван Ступак.

Учитывая колоссальную дистанцию, для иранского режима сам факт успешного попадания баллистики даже в безлюдную зону, например, в Николаевской области, уже будет считаться демонстрацией технологической силы.

Скорость иранского вооружения чрезвычайно высока. Если российскому Искандеру на преодоление 500 километров нужно около полутора-двух минут, то ракеты из Ирана преодолеют расстояние в 2000 километров всего за 4–5 минут.

Главным препятствием для такого обстрела является географическое положение, ведь ракетам придется пересекать чужое воздушное пространство, где бушует активный гражданский авиатрафик.

"Не знаю, не будут ли они перехвачены Турцией. Скорее всего, если бы они полетели, теоретически через Турцию. Еще есть Азербайджан", — заключает эксперт.

Он напоминает, что Турция является членом НАТО, и ее системы ПВО Patriot могут сбить нарушителей авиапространства. К тому же, запуск ракет через соседние страны несет огромные дипломатические риски для самого Ирана, который вряд ли захочет окончательно портить отношения с Анкарой или Баку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что мониторинговые каналы пустили слухи якобы от разведки, что Иран в ближайшие двое суток может запустить по Украине три баллистических ракеты средней дальности.