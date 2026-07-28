Загроза з Тегерана: з'явилася інформація про плани Ірану вдарити балістикою по Україні

В українському інформаційному просторі почали ширитися тривожні повідомлення щодо можливих прямих агресивних кроків з боку Ісламської Республіки Іран. Згідно з неофіційними даними, Тегеран розглядає можливість безпосереднього застосування ракетного озброєння по українських територіях.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Як зазначають профільні моніторингові спільноти, військове керівництво Ірану нібито вже визначило часові рамки для здійснення цієї атаки.

"Є інформація, що Іран нібито планує запустити 3 балістичні ракети по території України, — інформують аналітики, деталізуючи ймовірні терміни виконання цієї погрози, — протягом двох діб".

Водночас медійники та військові оглядачі закликають громадян зберігати спокій і критично ставитися до подібних повідомлень, оскільки наразі вони базуються лише на чутках.

"Інформація від українських тг-каналів, — наголошують автори публікацій, вказуючи на необхідність верифікації даних від офіційного командування. — Ніякого офіційного підтвердження цієї інформації на даних момент немає".





Аналітики зазначають, що такі повідомлення з'явилися на тлі нещодавнього дипломатичного та мілітарного загострення. Напередодні іранська влада відкрито погрожувала Києву наслідками через атаку на її водний транспорт, адже "раніше Іран пригрозив Україні відповіддю за удар по іранському торговому судну в Каспийському морі".

У розпорядженні іранської армії дійсно є широкий спектр далекобійного озброєння, спроможного долітати на великі відстані. На оприлюднених картах чітко видно радіус дії таких засобів ураження: зокрема, у розпорядженні Тегерана є ракета Khorramshahr, яка наразі вважається найдальнобійнішою в цьому класі.

Сили оборони та протиповітряної оборони України перебувають у повній бойовій готовності та цілодобово відстежують будь-які потенційні загрози у повітряному просторі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" аналізував, чи зможе Іран в перспективі задіяти свої ракети проти України та як ми можемо з цим боротися.