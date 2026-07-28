logo_ukra

BTC/USD

63658

ETH/USD

1908.88

USD/UAH

44.93

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Міжконтинентальна балістика Ірану дістає до України: скільки хвилин летітиме
commentss НОВИНИ Всі новини

Міжконтинентальна балістика Ірану дістає до України: скільки хвилин летітиме

Загроза з Тегерана: чи наважиться Іран ударити балістичними ракетами по Україні

28 липня 2026, 18:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Іранські міжконтинентальні балістичні ракети, серед яких Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, здатні долетіти до України, проте реальний обстріл наразі виглядає маловірогідним. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак виданню УНІАН.

Міжконтинентальна балістика Ірану дістає до України: скільки хвилин летітиме

Ілюстративне фото

"Загалом поки що ми не роздуваємо паніку. Я бачив ці повідомлення, вони містять погрози, є навіть карта, скільки у них ракет і що вони можуть долетіти до Гельсінкі, тобто до України тим паче долетить", — зауважує фахівець.

На його думку, такі заяви є превентивним шантажем з боку Тегерана, який намагається захистити свої морські шляхи постачання до РФ. Іран прагне залякати Київ, аби українські сили не здійснювали нападів на кораблі, що курсують із порту Ісфахан до російської Астрахані.

Вести бойові дії на два фронти для Ісламської Республіки занадто складно, тому подібна риторика слугує лише попередженням.

"Але повністю відкидати цю загрозу я б не став, вона дійсно існує, але поки що не є критичною", — наголошує колишній співробітник СБУ.

Він додає, що реальний ракетний удар по українських територіях може стати відповіддю лише у випадку, якщо Україна почне систематично атакувати іранські порти або судна.

У разі ухвалення Тегераном рішення про атаку, ворог навряд чи цілитиметься у конкретні інфраструктурні об'єкти чи великі міста.

"Неважливо, просто долетіти до України, навіть куди-небудь у поле, але показати, що ми змогли, сказати, що це ще одне попередження для України", — пояснює Іван Ступак.

Зважаючи на колосальну дистанцію, для іранського режиму сам факт успішного влучання балістики навіть у безлюдну зону, наприклад, на Миколаївщині, вже вважатиметься демонстрацією технологічної сили.

Швидкість іранського озброєння є надзвичайно високою. Якщо російському "Іскандеру" на подолання 500 кілометрів потрібно близько півтори-двох хвилин, то ракети з Ірану подолають відстань у 2000 кілометрів усього за 4–5 хвилин.

Головною перешкодою для такого обстрілу є географічне положення, адже ракетам доведеться перетинати чужий повітряний простір, де вирує активний цивільний авіатрафік.

"Не знаю, чи не будуть вони перехоплені Туреччиною. Скоріш за все, якби вони полетіли, то теоретично через Туреччину. Ще є Азербайджан", — підсумовує експерт.

Він нагадує, що Туреччина є членом НАТО, і її системи ППО Patriot можуть збити порушників авіапростору. До того ж запуск ракет через сусідні країни несе величезні дипломатичні ризики для самого Ірану, який навряд чи захоче остаточно псувати відносини з Анкарою чи Баку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що моніторингові канали пустили чутки нібито від розвідки, що Іран у найближчі дві доби може запустити по Україні три балістичні ракети середньої дальності.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини