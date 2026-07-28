Міжконтинентальна балістика Ірану дістає до України: скільки хвилин летітиме

Іранські міжконтинентальні балістичні ракети, серед яких Ghadr, Emad, Sejjil та Khorramshahr, здатні долетіти до України, проте реальний обстріл наразі виглядає маловірогідним. Таку думку висловив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак виданню УНІАН.

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"Загалом поки що ми не роздуваємо паніку. Я бачив ці повідомлення, вони містять погрози, є навіть карта, скільки у них ракет і що вони можуть долетіти до Гельсінкі, тобто до України тим паче долетить", — зауважує фахівець.

На його думку, такі заяви є превентивним шантажем з боку Тегерана, який намагається захистити свої морські шляхи постачання до РФ. Іран прагне залякати Київ, аби українські сили не здійснювали нападів на кораблі, що курсують із порту Ісфахан до російської Астрахані.

Вести бойові дії на два фронти для Ісламської Республіки занадто складно, тому подібна риторика слугує лише попередженням.

"Але повністю відкидати цю загрозу я б не став, вона дійсно існує, але поки що не є критичною", — наголошує колишній співробітник СБУ.

Він додає, що реальний ракетний удар по українських територіях може стати відповіддю лише у випадку, якщо Україна почне систематично атакувати іранські порти або судна.

У разі ухвалення Тегераном рішення про атаку, ворог навряд чи цілитиметься у конкретні інфраструктурні об'єкти чи великі міста.

"Неважливо, просто долетіти до України, навіть куди-небудь у поле, але показати, що ми змогли, сказати, що це ще одне попередження для України", — пояснює Іван Ступак.

Зважаючи на колосальну дистанцію, для іранського режиму сам факт успішного влучання балістики навіть у безлюдну зону, наприклад, на Миколаївщині, вже вважатиметься демонстрацією технологічної сили.

Швидкість іранського озброєння є надзвичайно високою. Якщо російському "Іскандеру" на подолання 500 кілометрів потрібно близько півтори-двох хвилин, то ракети з Ірану подолають відстань у 2000 кілометрів усього за 4–5 хвилин.

Головною перешкодою для такого обстрілу є географічне положення, адже ракетам доведеться перетинати чужий повітряний простір, де вирує активний цивільний авіатрафік.

"Не знаю, чи не будуть вони перехоплені Туреччиною. Скоріш за все, якби вони полетіли, то теоретично через Туреччину. Ще є Азербайджан", — підсумовує експерт.

Він нагадує, що Туреччина є членом НАТО, і її системи ППО Patriot можуть збити порушників авіапростору. До того ж запуск ракет через сусідні країни несе величезні дипломатичні ризики для самого Ірану, який навряд чи захоче остаточно псувати відносини з Анкарою чи Баку.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що моніторингові канали пустили чутки нібито від розвідки, що Іран у найближчі дві доби може запустити по Україні три балістичні ракети середньої дальності.