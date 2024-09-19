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Мир на пороге новой войны: в «Хезболле» сделали громкое заявление о действиях Израиля

Лидер "Хезболлы" Хасан Насралла считает, что Израиль перешел все "красные линии"

19 сентября 2024, 18:10
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Ткачик Олеся

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана с целью ослабления террористических возможностей и инфраструктуры группировки. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, боевики "Хезболлы" используют мирных жителей Ливана в качестве "живого щита", строя военные объекты среди гражданских зданий.

Мир на пороге новой войны: в «Хезболле» сделали громкое заявление о действиях Израиля

Хасан Насралла

"Десятилетиями "Хезболла" вооружала гражданские дома, копала под ними тоннели и использовала гражданских как живой щит, превратив южный Ливан в зону боевых действий. ЦАХАЛ действует, чтобы обеспечить безопасность на севере Израиля, чтобы позволить жителям вернуться к своим домам и достичь целей войны" , – заявили в ЦАХАЛ.

Тем временем в соцсетях активно распространяются видеозаписи авиаударов по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Раздаются мощные взрывы.

На фоне ударов лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил "красные линии", в частности, из-за уничтожения пейджеров, которыми пользовались члены группировки. Как сообщает Press TV, Насралла назвал эти действия объявлением войны.

Он охарактеризовал атаки Израиля как беспрецедентные за всю историю Ливана, называя произошедшее "военным преступлением" и прямым вызовом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, использовавшихся членами "Хезболлы". По предварительным данным, погибли по меньшей мере 12 человек, а также сообщалось о тысячах раненых. Группировка считает это серьезным провалом безопасности и обвиняет Израиль.

На следующий день, 18 сентября, в Ливане снова прогремели взрывы, на этот раз детонировала радиоаппаратура и другая техника. Сообщается о погибших и сотнях пострадавших.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о смене приоритетов, в частности, о перемещении внимания на северный фронт, где возникла угроза со стороны боевиков организации "Хезболла".




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Источник: https://www.presstv.ir/Detail/2024/09/19/733587/Nasrallah--Enemy-crossed-all-red-lines-in-its-bombings-in-Lebanon
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