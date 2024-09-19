Мир на пороге новой войны: в «Хезболле» сделали громкое заявление о действиях Израиля

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Ткачик Олеся
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам "Хезболлы" на территории Ливана с целью ослабления террористических возможностей и инфраструктуры группировки. Как сообщает пресс-служба ЦАХАЛа, боевики "Хезболлы" используют мирных жителей Ливана в качестве "живого щита", строя военные объекты среди гражданских зданий.
Хасан Насралла
Тем временем в соцсетях активно распространяются видеозаписи авиаударов по объектам "Хезболлы" в разных частях Ливана. Раздаются мощные взрывы.
На фоне ударов лидер "Хезболлы" Хасан Насралла заявил, что Израиль нарушил "красные линии", в частности, из-за уничтожения пейджеров, которыми пользовались члены группировки. Как сообщает Press TV, Насралла назвал эти действия объявлением войны.
Он охарактеризовал атаки Израиля как беспрецедентные за всю историю Ливана, называя произошедшее "военным преступлением" и прямым вызовом.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 17 сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров, использовавшихся членами "Хезболлы". По предварительным данным, погибли по меньшей мере 12 человек, а также сообщалось о тысячах раненых. Группировка считает это серьезным провалом безопасности и обвиняет Израиль.
На следующий день, 18 сентября, в Ливане снова прогремели взрывы, на этот раз детонировала радиоаппаратура и другая техника. Сообщается о погибших и сотнях пострадавших.
При этом министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о смене приоритетов, в частности, о перемещении внимания на северный фронт, где возникла угроза со стороны боевиков организации "Хезболла".
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