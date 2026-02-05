logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.17

EUR/UAH

51.04

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Мир затаил дыхание: с кем США назначили срочные переговоры, чтобы избежать войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Мир затаил дыхание: с кем США назначили срочные переговоры, чтобы избежать войны

Вашингтон все еще рассчитывает, что удастся избежать большой войны с Ираном

5 февраля 2026, 08:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

Мир затаил дыхание: с кем США назначили срочные переговоры, чтобы избежать войны

США и Иран. Фото: из открытых источников

Так, министр иностранных дел Ирана сообщил, что переговоры с США запланированы на пятницу около 10:00 и пройдут в Маскате — столице Омана, несмотря на предыдущие сообщения об их отмене.

Сначала встреча планировалась в Стамбуле, однако Тегеран предложил перенести ее в Оман, чтобы ограничить обсуждение только ядерным вопросом.

Высокопоставленные американские чиновники, включая зятя Трампа Джареда Кушнера и специального посланника США Стивена Уиткоффа, должны участвовать в переговорах вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

При этом стороны до сих пор не согласовали повестку дня встречи: Тегеран настаивает на обсуждении исключительно своей ядерной программы, тогда как Вашингтон хочет включить вопросы баллистических ракет и региональной безопасности.

Несмотря на разногласия по повестке дня, обе стороны подтвердили готовность к диалогу, надеясь, что переговоры помогут избежать эскалации и будут способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация Дональда Трампа оповестила официальный Тегеран, что она открыта для встречи для переговоров по мирному соглашению. Дипломатические усилия происходят на фоне того, что Трамп приказал масштабно наращивать военную силу в Персидском заливе. Турция, Египет и Катар работают над организацией встречи между посланником Белого дома Стивом Уиткоффом и высокопоставленными чиновниками Ирана. Об этом сообщили в Axios.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-hold-nuclear-talks-oman-amid-heightened-tensions-diplomat-says-2026-02-04/
Теги:

Новости

Все новости