Мир затаил дыхание: с кем США назначили срочные переговоры, чтобы избежать войны

США и Иран договорились провести переговоры в Маскате (Оман) в пятницу, 6 февраля. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Reuters".

США и Иран. Фото: из открытых источников

Так, министр иностранных дел Ирана сообщил, что переговоры с США запланированы на пятницу около 10:00 и пройдут в Маскате — столице Омана, несмотря на предыдущие сообщения об их отмене.

Сначала встреча планировалась в Стамбуле, однако Тегеран предложил перенести ее в Оман, чтобы ограничить обсуждение только ядерным вопросом.

Высокопоставленные американские чиновники, включая зятя Трампа Джареда Кушнера и специального посланника США Стивена Уиткоффа, должны участвовать в переговорах вместе с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

При этом стороны до сих пор не согласовали повестку дня встречи: Тегеран настаивает на обсуждении исключительно своей ядерной программы, тогда как Вашингтон хочет включить вопросы баллистических ракет и региональной безопасности.

Несмотря на разногласия по повестке дня, обе стороны подтвердили готовность к диалогу, надеясь, что переговоры помогут избежать эскалации и будут способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

