Світ затамував подих: з ким США призначили термінові переговори, щоб уникнути війни

США та Іран домовилися провести переговори в Маскаті (Оман) у п'ятницю, 6 лютого. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Так, міністр закордонних справ Ірану повідомив, що переговори зі США заплановані на п'ятницю близько 10:00 і пройдуть у Маскаті — столиці Оману, незважаючи на попередні повідомлення про їх скасування.

Спочатку зустріч планувалася у Стамбулі, проте Тегеран запропонував перенести її до Оману, щоб обмежити обговорення лише ядерним питанням.

Високопоставлені американські чиновники, включаючи зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланника США Стівена Уіткоффа, мають брати участь у переговорах разом із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

При цьому сторони досі не погодили порядок денний зустрічі: Тегеран наполягає на обговоренні виключно своєї ядерної програми, тоді як Вашингтон хоче включити питання балістичних ракет та регіональної безпеки.

Незважаючи на розбіжності щодо порядку денного, обидві сторони підтвердили готовність до діалогу, сподіваючись, що переговори допоможуть уникнути ескалації та сприятимуть стабілізації ситуації на Близькому Сході.

