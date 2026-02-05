logo_ukra

Світ затамував подих: з ким США призначили термінові переговори, щоб уникнути війни
commentss НОВИНИ Всі новини

Світ затамував подих: з ким США призначили термінові переговори, щоб уникнути війни

Вашингтон все ще розраховує, що вдасться уникнути великої війни з Іраном

5 лютого 2026, 08:02
США та Іран домовилися провести переговори в Маскаті (Оман) у п'ятницю, 6 лютого. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "Reuters".

Світ затамував подих: з ким США призначили термінові переговори, щоб уникнути війни

США та Іран. Фото: з відкритих джерел

Так, міністр закордонних справ Ірану повідомив, що переговори зі США заплановані на п'ятницю близько 10:00 і пройдуть у Маскаті — столиці Оману, незважаючи на попередні повідомлення про їх скасування.

Спочатку зустріч планувалася у Стамбулі, проте Тегеран запропонував перенести її до Оману, щоб обмежити обговорення лише ядерним питанням.

Високопоставлені американські чиновники, включаючи зятя Трампа Джареда Кушнера та спеціального посланника США Стівена Уіткоффа, мають брати участь у переговорах разом із міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі.

При цьому сторони досі не погодили порядок денний зустрічі: Тегеран наполягає на обговоренні виключно своєї ядерної програми, тоді як Вашингтон хоче включити питання балістичних ракет та регіональної безпеки.

Незважаючи на розбіжності щодо порядку денного, обидві сторони підтвердили готовність до діалогу, сподіваючись, що переговори допоможуть уникнути ескалації та сприятимуть стабілізації ситуації на Близькому Сході.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація Дональда Трампа сповістила офіційний Тегеран , що вона відкрита для зустрічі для переговорів щодо мирної угоди. Дипломатичні зусилля відбуваються на тлі того, що Трамп наказав масштабно нарощувати військову силу у Перській затоці. Туреччина, Єгипет та Катар працюють над організацією зустрічі між посланцем Білого дому Стівом Уіткоффом та високопосадовцями Ірану. Про це повідомили в Axios.




Джерело: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-iran-hold-nuclear-talks-oman-amid-heightened-tensions-diplomat-says-2026-02-04/
