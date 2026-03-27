Миру будет тяжело: Стубб оценил риски большой войны на Ближнем Востоке

Президент Финляндии Александр Стубб предостерег мировое сообщество от масштабной эскалации на Ближнем Востоке. В интервью изданию Politico он отметил, что прямое военное столкновение с Ираном может оказать более разрушительное влияние на мировую финансовую систему, чем кризис, вызванный пандемией COVID-19.

По словам финского лидера, современный мир слишком интегрирован, чтобы локальный конфликт в таком стратегическом регионе прошел бесследно для других континентов. Стубб подчеркнул, что война в Иране грозит запустить "саморазрушительный глобальный спад", парализующий основные цепи поставок.

Особое внимание президент обратил на тотальную зависимость глобального рынка от энергоносителей, что автоматически повлечет за собой удорожание всех сфер жизни.

"Все связано со всем: цена на нефть — с ценой на газ, на продовольствие, на удобрения, на фармацевтические препараты, и этот список можно продолжать", — подчеркнул Александр Стубб.

Он добавил, что нынешние события на Ближнем Востоке уже доказали уязвимость мировой геополитики и энергетических рынков. По мнению президента Финляндии, масштабный конфликт в этом регионе вызовет цепную реакцию, которая коснется каждого — от аграриев до производителей лекарств.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес Москвы по оказанию разведывательной поддержки Тегерану. Дипломат подтвердил факт военно-технического сотрудничества, однако категорически отверг упреки в шпионской помощи.

"Мы поставляли в Иран определенные виды продукции военного назначения, но мы не можем согласиться с обвинениями в том, что помогаем Ирану разведданными", — заявил Лавров.

Кроме этого, глава российского МИД сделал ряд резонансных заявлений по ситуации на Ближнем Востоке. В частности, он выразил понимание действий Ирана по военным объектам США в регионе.