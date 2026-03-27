logo_ukra

BTC/USD

66508

ETH/USD

2005.59

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Світові буде важко: Стубб оцінив ризики великої війни на Близькому Сході
commentss НОВИНИ Всі новини

Світові буде важко: Стубб оцінив ризики великої війни на Близькому Сході

Президент Фінляндії: Війна з Іраном спровокує «саморуйнівний глобальний спад»

27 березня 2026, 18:23
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Фінляндії Александр Стубб застеріг світову спільноту від масштабної ескалації на Близькому Сході. В інтерв'ю виданню Politico він зазначив, що пряме воєнне зіткнення з Іраном може мати значно руйнівніший вплив на світову фінансову систему, ніж криза, спричинена пандемією COVID-19.

Війна в Ірані

За словами фінського лідера, сучасний світ занадто інтегрований, щоб локальний конфлікт у такому стратегічному регіоні пройшов безслідно для інших континентів. Стубб підкреслив, що війна в Ірані загрожує запустити "саморуйнівний глобальний спад", який паралізує основні ланцюги постачання.

Особливу увагу президент звернув на тотальну залежність глобального ринку від енергоносіїв, що автоматично потягне за собою здорожчання всіх сфер життя.

"Все пов'язано з усім: ціна на нафту — з ціною на газ, на продовольство, на добрива, на фармацевтичні препарати, і цей список можна продовжувати", — наголосив Александр Стубб.

Він додав, що нинішні події на Близькому Сході вже довели вразливість світової геополітики та енергетичних ринків. На думку президента Фінляндії, масштабний конфлікт у цьому регіоні викличе ланцюгову реакцію, яка зачепить кожного — від аграріїв до виробників ліків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував звинувачення на адресу Москви щодо надання розвідувальної підтримки Тегерану. Дипломат підтвердив факт військово-технічної співпраці, проте категорично відкинув закиди у шпигунській допомозі.

"Ми постачали до Ірану певні види продукції військового призначення, але ми не можемо погодитися зі звинуваченнями в тому, що допомагаємо Ірану розвідданими", — заявив Лавров.

Окрім цього, глава російського МЗС зробив низку резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході. Зокрема, він висловив розуміння дій Ірану щодо військових об’єктів США в регіоні.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини