Світові буде важко: Стубб оцінив ризики великої війни на Близькому Сході

Президент Фінляндії Александр Стубб застеріг світову спільноту від масштабної ескалації на Близькому Сході. В інтерв'ю виданню Politico він зазначив, що пряме воєнне зіткнення з Іраном може мати значно руйнівніший вплив на світову фінансову систему, ніж криза, спричинена пандемією COVID-19.

Війна в Ірані

За словами фінського лідера, сучасний світ занадто інтегрований, щоб локальний конфлікт у такому стратегічному регіоні пройшов безслідно для інших континентів. Стубб підкреслив, що війна в Ірані загрожує запустити "саморуйнівний глобальний спад", який паралізує основні ланцюги постачання.

Особливу увагу президент звернув на тотальну залежність глобального ринку від енергоносіїв, що автоматично потягне за собою здорожчання всіх сфер життя.

"Все пов'язано з усім: ціна на нафту — з ціною на газ, на продовольство, на добрива, на фармацевтичні препарати, і цей список можна продовжувати", — наголосив Александр Стубб.

Він додав, що нинішні події на Близькому Сході вже довели вразливість світової геополітики та енергетичних ринків. На думку президента Фінляндії, масштабний конфлікт у цьому регіоні викличе ланцюгову реакцію, яка зачепить кожного — від аграріїв до виробників ліків.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував звинувачення на адресу Москви щодо надання розвідувальної підтримки Тегерану. Дипломат підтвердив факт військово-технічної співпраці, проте категорично відкинув закиди у шпигунській допомозі.

"Ми постачали до Ірану певні види продукції військового призначення, але ми не можемо погодитися зі звинуваченнями в тому, що допомагаємо Ірану розвідданими", — заявив Лавров.

Окрім цього, глава російського МЗС зробив низку резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході. Зокрема, він висловив розуміння дій Ірану щодо військових об’єктів США в регіоні.