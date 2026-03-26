Лавров зробив заяви про війну в Ірані та знов звинуватив Київ
Лавров зробив заяви про війну в Ірані та знов звинуватив Київ

«Ми поставляли продукцію, а не дані»: очільник МЗС РФ відповів на звинувачення щодо військової допомоги Ірану

26 березня 2026, 22:51
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував звинувачення на адресу Москви щодо надання розвідувальної підтримки Тегерану. Дипломат підтвердив факт військово-технічної співпраці, проте категорично відкинув закиди у шпигунській допомозі.

Лавров зробив заяви про війну в Ірані та знов звинуватив Київ

Сергій Лавров. Фото: МЗС Росії

"Ми постачали до Ірану певні види продукції військового призначення, але ми не можемо погодитися зі звинуваченнями в тому, що допомагаємо Ірану розвідданими", — заявив Лавров.

Окрім цього, глава російського МЗС зробив низку резонансних заяв щодо ситуації на Близькому Сході. Зокрема, він висловив розуміння дій Ірану щодо військових об’єктів США в регіоні. "Усі знають координати американських військових баз у Перській затоці, не викликає подиву, що Іран їх атакує", — підкреслив міністр.

Лавров також розкритикував політику Вашингтона, назвавши заяви американських посадовців про ліквідацію іранських представників влади "цинізмом". За його словами, Москва виступає за захист інтересів усіх країн регіону, які, на його думку, потерпають від дій США та Ізраїлю.

Порівнюючи міжнародні конфлікти, Лавров спробував провести межу між діями Тегерана та Києва. "Відмінність ситуацій в Україні та в Ірані в тому, що Тегеран не порушував міжнародні зобов'язання, а Київ порушив усі, які міг", — стверджує російський дипломат. Також він додав, що Росія нібито неодноразово закликала США до діалогу для вирішення проблем Близького Сходу, а наразі бачить спроби Вашингтона схилити Україну до виконання домовленостей, досягнутих раніше на Алясці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент США Дональд Трамп висловив гостре незадоволення позицією німецького керівництва щодо близькосхідного конфлікту, провівши паралелі з американською підтримкою України. Політик розповів про свій діалог із главою Німеччини, який відмовився втручатися у протистояння з Іраном.



