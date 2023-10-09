Может ли быть нападение на Израиль связано с поддержкой Запада Украины: в Госдепе дали ответ

Ожесточенное нападение боевиков "ХАМАС" на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом Запада на Украине. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен и эфире программы "Лицом к нации" на канале "CBS".

Энтони Блинкен. Фото: из открытых источников

"Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и какими они есть. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами", – высказался Блинкен.

Он подтвердил, что Вашингтон уже получил данные о погибших гражданах США в Израиле и сейчас проверяет эту информацию.

В Госдепе больше всего опасается, что конфликт не удастся локализировать и он распространится на соседние с Израилем страны или же, что еще хуже, приведет к прямому столкновению Израиля и Ирана.

Также Блинкену задали прямой вопрос – был ли у Белого дома разговор с официальными властями Израиля о том, чтобы не наносить ударов по Ирану. На это Блинкен ответил весьма дипломатично, не став отвечать прямо. Он лишь сказал, что США высказали слова поддержки Израилю, пообещав предоставить всю необходимую поддержку.

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