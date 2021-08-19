МВФ заблокировал деньги Афганистана, чтобы их не получили талибы

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Ольга Чародий
Международный валютный фонд заблокировал средства
Афганистана, чтобы их не получили представители террористической организации
"Талибан", которые захватили контроль над страной. Об этом сообщает
Reuters.
Талибы - фото из открытых источников
Американские партнеры легитимного афганского правительства
работали над тем, чтобы закрыть талибам доступ к резервам Международного
валютного фонда. Речь идет о сумме в районе 500 млн долларов.
В МВФ объяснили, что заблокировали доступ к этим средствам,
руководствуясь позицией международного сообщества.
"Сейчас в международной общности нет четкого понимания
относительно того, какое правительство Афганистана будет признано ... После
этого новое правительство могло ли мы получить доступ к различным ресурсам
МВФ", — пояснили в фонде.
Представители террористической организации "Талибан" не имеют доступа к счетам афганского правительства, поскольку им занимается Федеральная резервная система и другие финансовые организации США. Почти все деньги страны сохраняли за рубежом. Валютные резервы Афганистана — это, примерно, 9 млрд долларов. Почти все деньги хранятся на зарубежных счетах. Талибы могут "достать" не более 0,1% от объема валютного резерва.
Напомним, в Афганистане члены радикального движения "Талибан" стреляли в митингующих. Об этом сообщает издание "Апостроф". Как стало известно, инцидент произошел в городе Джелалабад, что в провинции Нангархар. Сообщается, что местные жители вышли на улицы для того, чтобы провести митинг в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, чтобы на офисах установили флаги Афганистана вместо флагов "Талибана". Талибы открыли огонь по участникам акции. Были избиты несколько журналистов.
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