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МВФ заблокировал деньги Афганистана, чтобы их не получили талибы

"Талибан" не имеет доступа к счетам афганского правительства

сегодня, 04:26
Автор:

Ольга Чародий

Международный валютный фонд заблокировал средства Афганистана, чтобы их не получили представители террористической организации "Талибан", которые захватили контроль над страной. Об этом сообщает Reuters.

МВФ заблокировал деньги Афганистана, чтобы их не получили талибы

Талибы - фото из открытых источников

Американские партнеры легитимного афганского правительства работали над тем, чтобы закрыть талибам доступ к резервам Международного валютного фонда. Речь идет о сумме в районе 500 млн долларов.

В МВФ объяснили, что заблокировали доступ к этим средствам, руководствуясь позицией международного сообщества.

"Сейчас в международной общности нет четкого понимания относительно того, какое правительство Афганистана будет признано ... После этого новое правительство могло ли мы получить доступ к различным ресурсам МВФ", — пояснили в фонде.

Представители террористической организации "Талибан" не имеют доступа к счетам афганского правительства, поскольку им занимается Федеральная резервная система и другие финансовые организации США. Почти все деньги страны сохраняли за рубежом. Валютные резервы Афганистана — это, примерно, 9 млрд долларов. Почти все деньги хранятся на зарубежных счетах. Талибы могут "достать" не более 0,1% от объема валютного резерва.

Напомним, в Афганистане члены радикального движения "Талибан" стреляли в митингующих. Об этом сообщает издание "Апостроф". Как стало известно, инцидент произошел в городе Джелалабад, что в провинции Нангархар. Сообщается, что местные жители вышли на улицы для того, чтобы провести митинг в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, чтобы на офисах установили флаги Афганистана вместо флагов "Талибана". Талибы открыли огонь по участникам акции. Были избиты несколько журналистов.


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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/imf-suspends-afghanistans-access-fund-resources-over-lack-clarity-government-2021-08-18/
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