На Ближнем Востоке снова может стать горячо: к чему готовится Израиль

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Кравцев Сергей
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила канцелярия израильского премьера.
Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников
В сообщении говорится, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант должны принять решение "по способу и срокам реагирования на действия террористической организации Хезболла".
Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.
Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.
Отметим, между тем на Ближнем Востоке снова становится весьма неспокойно. в частности, президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание The Times of Israel.
Стоит отметить, что ранее в воскресенье Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль для поддержки палестинцев в войне в Секторе Газа.
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