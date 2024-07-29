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На Ближнем Востоке снова может стать горячо: к чему готовится Израиль

Правительство Израиля уполномочило Нетаньяху ответить на ракетный удар Хезболлы

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху получил от правительства полномочия по планированию ответа на ракетный удар исламской группировки Хезболла по Голанским высотам, в результате которого погибли более 10 человек и еще десятки получили ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

На Ближнем Востоке снова может стать горячо: к чему готовится Израиль

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

В сообщении говорится, что Нетаньяху и министр обороны Израиля Йоав Галант должны принять решение "по способу и срокам реагирования на действия террористической организации Хезболла".

Вечером 27 июля в Израиле заявили о ракетной атаке ливанской группировкой Хезболла футбольного поля в северном городе Мадждаль-Шамс.

Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил об 11 погибших в результате атаки. Среди жертв есть дети и подростки. Еще около 30 человек получили ранения. По его словам, ракетный обстрел является самым серьезным нападением на мирных жителей со времен атаки ХАМАС 7 октября 2023 года.

Отметим, между тем на Ближнем Востоке снова становится весьма неспокойно. в частности, президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание The Times of Israel.

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", — написал глава израильского МИД. 

Стоит отметить, что ранее в воскресенье Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль для поддержки палестинцев в войне в Секторе Газа. 

"Так же, как мы вошли в Карабах (Нагорный Карабах. — ред.), так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. — ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы должны быть сильными", — сказал турецкий лидер.




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