Кому Эрдоган пригрозил вторжением: где может вспыхнуть новая война

Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторгнуться в Израиль, чтобы поддержать палестинцев. Глава МИД Израиля Исраэль Кац сравнил его с иракским диктатором Саддамом Хусейном. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание The Times of Israel.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

"Эрдоган идет по пути Саддама Хусейна и угрожает напасть на Израиль. Ему стоит лишь вспомнить, что там произошло и чем это закончилось", — написал глава израильского МИД.

Стоит отметить, что ранее в воскресенье Эрдоган пригрозил ввести войска в Израиль для поддержки палестинцев в войне в Секторе Газа.

"Так же, как мы вошли в Карабах (Нагорный Карабах. — ред.), так же, как мы вошли в Ливию, мы можем сделать то же самое с ними (Израилем. — ред.). Нет ничего, что мы не можем сделать. Мы должны быть сильными", — сказал турецкий лидер.

Война в Ираке продолжалась в 2003-2011 годах. Она началась 20 марта 2003 года со вторжения вооруженных сил международной коалиции под руководством армии США и Великобритании для свержения режима иракского диктатора Саддама Хусейна.

15 декабря 2011 года США завершили военную кампанию в Ираке, передав полномочия по обеспечению безопасности местным структурам.

30 июня 2004 года Хусейна и 11 других членов баасистского режима, среди которых были и бывшие премьер-министр Тарик Азиз и министр обороны Султан Хашими, передали иракским властям.

Суд проходил в Багдаде на территории военной американской базы "Кэмп Виктори" в закрытой зоне международного аэропорта.

5 ноября 2006 года Высший уголовный трибунал Ирака приговорил Хусейна к смерти через повешение по обвинению в расправе над 148 шиитами в Эд-Дуджейли в 1982 году. Приговор был приведен в исполнение 30 декабря того же года.

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