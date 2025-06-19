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На диалог никто не настроен: в Израиле озвучили новый ультиматум Ирану

В Минобороны Израиля хотят покончить с верховным лидером Ирана

сегодня, 14:12
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Кравцев Сергей

ЦАХАЛ был "проинструктирован" и знает, что для достижения всех целей – аятолла Али Хаменеи "не может продолжать существовать". Как передает портал "Комментарии", об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.

На диалог никто не настроен: в Израиле озвучили новый ультиматум Ирану

Исраэль Кац. Фото: из открытых источников

Во время выступления после последней волны иранских ракет, Кац заявил, что Хаманеи "не может продолжать существовать".

"Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал уничтожение Израиля своей миссией, не может продолжать существовать", — добавил он и отметил, что ЦАХАЛ был "проинструктирован" об этом.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заслушал доклады командования и согласился с военным планом удара по Ирану. Вместе с тем пока что лидер американцев воздерживается от окончательного приказа, надеясь на то, что Тегеран все-таки откажется от своей ядерной программы. Об этом пишет "The Wall Street Journal".

В публикации говорится, что во вторник вечером Трамп сообщил своим старшим советникам, что одобрил военные планы в отношении Ирана, но воздерживается от окончательного приказа, наблюдая за тем, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы. 

"Я могу это сделать, а могу и не сделать. Следующая неделя будет очень важной, возможно, меньше недели", – заявил Трамп, отвечая на вопрос, решил ли он нанести удар по ядерным объектам Ирана.

Также издание "Комментарии" сообщало – Иран предупредил Соединенные Штаты о "решительном" ответе в случае их прямого вмешательства в военную кампанию Израиля. Об этом сообщает "The Times of Israel".




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