На місці Ізраїлю могла бути Україна: в якій пастці та з яким «миром» могли опинитися

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В мережі обговорюють мир Трампа між Ізраїлем і Палестиною. Проте перше, що варто констатувати – це, власне, слово мир. Бо ніякий мир не настав. ХАМАС почав "мир" з того, що якихось чоловіків розстріляли на площі за ніби-то співпрацю з Ізраїлем. Мирні палестинці, жінки і діти, спостерігали страту з великим піднесенням, переповнені радощами і ейфорією від побаченого. Про це розповідає блогер і політичний оглядач Сергій Марченко.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Сергій Марченко зазначає, виникає логічне запитання: що тут хорошого – від такого миру. На місці Ізраїлю могла би бути Україна. В якийсь момент ми були дуже близькі до того, щоб Трамп продавив нас так само, як продавив Ізраїль. Тільки замість виходу з Гази, в нас був би вихід з Донецької, Запорізької, Херсонської областей.
Блогер зауважує, дуже добре, що ми не повторили долю Ізраїлю і Трамп не "помирив" нас так, щоб ми ще 10 років потім кров'ю харкали. На щастя, у вирішальний момент нас підтримала Європа. Дуже сильно підтримала і не дала продавити.
Сергій Марченко наголошує, переломний момент настав, коли делегація європейців полетіла в Білий Дім разом з Зеленським і стала поруч, стала опорою.
Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни РФ проти України.