На місці Ізраїлю могла бути Україна: в якій пастці та з яким «миром» могли опинитися

В мережі обговорюють мир Трампа між Ізраїлем і Палестиною. Проте перше, що варто констатувати – це, власне, слово мир. Бо ніякий мир не настав. ХАМАС почав "мир" з того, що якихось чоловіків розстріляли на площі за ніби-то співпрацю з Ізраїлем. Мирні палестинці, жінки і діти, спостерігали страту з великим піднесенням, переповнені радощами і ейфорією від побаченого. Про це розповідає блогер і політичний оглядач Сергій Марченко.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Сам цей "мир" Трамп подав, як свою велику перемогу. І це дійсно була велика перемога – над Ізраїлем. Не знаю, в які лещата наш миротворець затис яєчка Нетаньяху, але ізраїльська армія зупинилася і остаточного вирішення питання ХАМАС світ так і не побачив. Результат цього "миру": Ізраїль відійшов, а Палестина продовжить клепати ракети з гімна і палок, рити тунелі і працювати над знищенням держави Ізраїль. Ось такий ось цікавий "мир", – зазначив блогер.

Сергій Марченко зазначає, виникає логічне запитання: що тут хорошого – від такого миру. На місці Ізраїлю могла би бути Україна. В якийсь момент ми були дуже близькі до того, щоб Трамп продавив нас так само, як продавив Ізраїль. Тільки замість виходу з Гази, в нас був би вихід з Донецької, Запорізької, Херсонської областей.

Блогер зауважує, дуже добре, що ми не повторили долю Ізраїлю і Трамп не "помирив" нас так, щоб ми ще 10 років потім кров'ю харкали. На щастя, у вирішальний момент нас підтримала Європа. Дуже сильно підтримала і не дала продавити.

Сергій Марченко наголошує, переломний момент настав, коли делегація європейців полетіла в Білий Дім разом з Зеленським і стала поруч, стала опорою.

"Тому кожен раз, коли будете думати, чому світ такий несправедливий до вас, не засмучуйтеся: світ несправедливий до всіх, не тільки до вас. Люди, як Трамп, які дійсно могли б припинити війни, бо мають величезну владу, просто мовчки дивляться, як нищаться цілі народи. Як право сильного повністю руйнує будь-яке право", – резюмував експерт.

