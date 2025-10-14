Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп назвав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана лідером, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України. Про це американський лідер заявив під час спілкування на борту літака, яким повертався до США після візиту до Близького Сходу.

Трамп та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про те, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти у врегулюванні війни Росії проти України, президент США відповів ствердно.

За словами Дональда Трампа, турецького лідера шанує Росія.

"Його поважає Путін. І він мій друг", – зазначив голова Білого дому.

Трамп акцентував, що ладнає тільки з сильними, а не зі слабкими. При цьому висловив переконання, що Ердоган і до нього добре ставиться.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони дзвонять мені, щоб поговорити з ним. І я ніколи не відчував невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу", — висловився президент США.

