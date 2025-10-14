logo_ukra

Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни РФ проти України

Трамп заявив, що Ердоган може допомогти принести мир до України

14 жовтня 2025, 06:53
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп назвав президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана лідером, який може допомогти у врегулюванні війни Росії проти України. Про це американський лідер заявив під час спілкування на борту літака, яким повертався до США після візиту до Близького Сходу.

Трамп назвав ім'я президента, який може допомогти у врегулюванні війни РФ проти України

Трамп та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Розмірковуючи про те, чи можуть інші лідери, зокрема президент Туреччини, допомогти у врегулюванні війни Росії проти України, президент США відповів ствердно.

За словами Дональда Трампа, турецького лідера шанує Росія.

"Його поважає Путін. І він мій друг", – зазначив голова Білого дому.

Трамп акцентував, що ладнає тільки з сильними, а не зі слабкими. При цьому висловив переконання, що Ердоган і до нього добре ставиться.

"Знаєте, коли у НАТО виникають проблеми з Ердоганом, що часто трапляється, вони дзвонять мені, щоб поговорити з ним. І я ніколи не відчував невдачі в тому, щоб вирішити їх одразу", — висловився президент США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відправити Україні крилаті ракети Tomahawk, якщо війну з Росією не буде врегульовано. Цю загрозу він розглядає як інструмент тиску на Москву та планує обговорити її безпосередньо з російським диктатором Володимиром Путіним. Відповідну заяву Трамп зробив на борту президентського літака Air Force 1, прямуючи на Близький Схід для участі у церемонії підписання мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Кремлі в сказі через нові заяви Трампа: пішли прямі погрози.




