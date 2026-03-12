На Западе дали тревожный прогноз: чего ожидать, если война в Иране затянется

Военная операция США и Израиля против Ирана под названием "Эпическая ярость" продолжается уже вторую неделю и, по оценкам аналитиков, может радикально изменить баланс сил на Ближнем Востоке. Кампания началась 28 февраля и уже нанесла серьезный удар по структуре власти в Тегеране.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Как отмечает Forbes, план действий Вашингтона и Иерусалима выглядит последовательным и многоэтапным. Первым шагом стала стратегическая внезапность: в первый день операции израильские авиаудары ликвидировали верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также ряд ключевых военных и разведывательных руководителей. Это фактически обезглавило систему командования страны.

Следующий этап кампании сосредоточился на уничтожении наступательных возможностей Ирана. Совместные удары США и Израиля были направлены на склады баллистических ракет и беспилотников. По данным аналитиков, результат уже заметен: количество ракет, которые Тегеран способен запускать по США, Израилю и соседним странам, заметно сократилось.

Далее военная стратегия, вероятно, сосредоточится на разрушении оборонно-промышленной базы Ирана – заводов и инфраструктуры, которые позволяют режиму восстанавливать арсеналы ракет и дронов.

После этого Вашингтон и Иерусалим могут перейти к самой политически чувствительной фазе – попытке спровоцировать внутренний кризис власти и массовые протесты внутри страны.

Однако дальнейший ход событий остается неопределенным. Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что теоретически готова согласиться на сохранение власти в Иране, если обновленное руководство пойдет на серьезные уступки, включая ограничения ядерной программы.

Пока такой сценарий выглядит маловероятным. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи считается жестким сторонником линии сопротивления и вряд ли согласится на компромисс с Вашингтоном.

Тем временем Иран попытался расширить конфликт, нанеся удары по странам Персидского залива. Однако стратегия дала обратный эффект: многие государства региона начали дистанцироваться от Тегерана. Некоторые из них, включая ОАЭ, постепенно переходят от нейтралитета к более активной поддержке антииранской коалиции.

По мнению экспертов, чем дольше будет продолжаться война, тем сильнее будет меняться региональная архитектура безопасности – и тем сложнее будет остановить конфликт без серьезного ослабления Ирана.

