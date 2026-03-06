Вашингтон бьет по нефтяным доходам Кремля: США хотят выставить Китаю жесткое условие

Соединенные Штаты намерены добиться от Китая сокращения закупок российской нефти и предложить Пекину альтернативу – увеличение импорта американских энергоресурсов. Такой шаг может серьезно ударить по доходам Кремля и ослабить позиции России в войне против Украины. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

По данным журналистов, вопрос энергетики может стать одной из ключевых тем предстоящих переговоров между Вашингтоном и Пекином.

В преддверии визита президента США Дональда Трампа в Китай министр финансов Скотт Бессент уже формирует повестку переговоров. Среди обсуждаемых предложений – призыв к китайской стороне сократить закупки российской нефти и заменить их поставками из США.

По информации источников, Бессент намерен поднять этот вопрос на встрече с вице-премьером Китая Хэ Лифэном. Переговоры могут пройти в Париже в середине марта и станут подготовительным этапом к саммиту Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, который предварительно запланирован на начало апреля.

Для Пекина такой шаг может стать серьезным экономическим и политическим испытанием. Китай активно закупает российскую нефть со значительными скидками, поэтому переход на американские поставки обойдется значительно дороже. Кроме того, сокращение закупок у Москвы способно ухудшить отношения между Китаем и Россией.

Вашингтон также намерен обсудить с Пекином сокращение закупок иранской нефти. Хотя часть поставок была остановлена после ударов США и Израиля, Белый дом стремится снизить долгосрочную зависимость Китая от иранских энергоресурсов.

В то же время Китай может выдвинуть собственные требования. По данным источников, Си Цзиньпин может попытаться добиться от США более четкой позиции по вопросу Тайваня.

Кроме энергетики, Вашингтон планирует добиваться расширения закупок Китаем американской сои и самолетов Boeing, а также смягчения экспортных ограничений Пекина на редкоземельные металлы, необходимые для производства электроники и высоких технологий.

