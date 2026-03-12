На Заході дали тривожний прогноз: на що чекати, якщо війна в Ірані затягнеться

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану під назвою "Епічна лють" триває вже другий тиждень і, за оцінками аналітиків, може радикально змінити баланс сил на Близькому Сході. Кампанія почалася 28 лютого і вже завдала серйозного удару по структурі влади у Тегерані.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає Forbes, план дій Вашингтона та Єрусалиму виглядає послідовним та багатоетапним. Першим кроком стала стратегічна раптовість: у перший день операції ізраїльські авіаудари ліквідували верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, а також низку ключових військових та розвідувальних керівників. Це фактично обезголовило систему командування країни.

Наступний етап кампанії зосередився на знищенні наступальних можливостей Ірану. Спільні удари США та Ізраїлю були спрямовані на склади балістичних ракет та безпілотників. За даними аналітиків, результат уже помітний: кількість ракет, які Тегеран здатний запускати по США, Ізраїлю та сусіднім країнам, помітно скоротилася.

Далі військова стратегія, ймовірно, зосередиться на руйнуванні оборонно-промислової бази Ірану – заводів та інфраструктури, які дозволяють режиму відновлювати арсенали ракет та дронів.

Після цього Вашингтон і Єрусалим можуть перейти до політично чутливої фази – спроби спровокувати внутрішню кризу влади та масові протести всередині країни.

Однак подальший перебіг подій залишається невизначеним. Адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти, що теоретично готова погодитися на збереження влади в Ірані, якщо оновлене керівництво піде на серйозні поступки, включаючи обмеження ядерної програми.

Поки що такий сценарій виглядає малоймовірним. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї вважається жорстким прихильником лінії опору та навряд чи погодиться на компроміс із Вашингтоном.

Тим часом Іран спробував розширити конфлікт, завдавши ударів країнам Перської затоки. Однак стратегія дала зворотний ефект: багато держав регіону почали дистанціюватися від Тегерана. Деякі з них, включаючи ОАЕ, поступово переходять від нейтралітету до активнішої підтримки антиіранської коаліції.

На думку експертів, що довше триватиме війна, то сильніше змінюватиметься регіональна архітектура безпеки – і тим складніше зупинити конфлікт без серйозного послаблення Ірану.

