На Западе увидели признаки начала Третьей мировой войны: детали

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Кравцев Сергей
Сейчас человечество как никогда оказалось близко к началу Третьей мировой войны. И остановить ее начало может только одна страна – Израиль. Поэтому Запад должен всячески помогать израильскому народу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке для The Telegraph высказал журналист, писатель, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
По его словам, иранский режим является "источником почти всех проблем на Ближнем Востоке", главным экспортером терроризма, союзником России, другом Китая и "раковой опухолью, разъедающей общую судьбу человечества".
Хит считает, что именно Израилю выпала миссия спасти Запад, и, если у него нет средств для того, чтобы сделать это самостоятельно, США должны отправить их.
Он акцентирует, что изменение режима в Иране должно быть главным внешнеполитическим приоритетом для каждой демократии в мире.
Удар по Израилю, который во вторник, 1 октября, нанес Иран, стал для Тегерана катастрофой. Страна использовала часть своих ракет и фатально ослабила свою позицию, пишет Хит.
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