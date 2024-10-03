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На Западе увидели признаки начала Третьей мировой войны: детали

The Telegraph пишет, что человечество на пороге Третьей мировой, вся надежда на Израиль

сегодня, 09:00
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Кравцев Сергей

Сейчас человечество как никогда оказалось близко к началу Третьей мировой войны. И остановить ее начало может только одна страна – Израиль. Поэтому Запад должен всячески помогать израильскому народу. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке для The Telegraph высказал журналист, писатель, редактор The Sunday Telegraph Аллистер Хит.

На Западе увидели признаки начала Третьей мировой войны: детали

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

"Если вы хотите мира, война против Ирана будет необходима в первую очередь. Если вы хотите предотвратить ядерный апокалипсис, иранская атомная программа должна быть уничтожена. Если вы хотите лучшего, более здорового мира, отвратительные иранские теократы должны быть уничтожены", – пишет он.

По его словам, иранский режим является "источником почти всех проблем на Ближнем Востоке", главным экспортером терроризма, союзником России, другом Китая и "раковой опухолью, разъедающей общую судьбу человечества".

Хит считает, что именно Израилю выпала миссия спасти Запад, и, если у него нет средств для того, чтобы сделать это самостоятельно, США должны отправить их. 

Он акцентирует, что изменение режима в Иране должно быть главным внешнеполитическим приоритетом для каждой демократии в мире.

Удар по Израилю, который во вторник, 1 октября, нанес Иран, стал для Тегерана катастрофой. Страна использовала часть своих ракет и фатально ослабила свою позицию, пишет Хит.

"Она выставила себя мерзким, фанатичным хулиганом, хотя и достаточно хрупким, чтобы его можно было свалить. На этот раз он (Иран) неправильно понял Америку. Он недооценил аппетит Израиля к риску и боли. Ни одно правительство в Иерусалиме не может терпеть повторяющихся, эскалационных ракетных атак со стороны тысячелетнего государства, которое явно стремится к его уничтожению; и даже самые суеверные из аппаратчиков Государственного департамента теперь видят, что ядерный Иран приведет нас к Третьей мировой войне", – говорится в материале.

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