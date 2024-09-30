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В администрации Байдена теперь на первом месте не Украина: чем обеспокоены США

По информации СМИ, США обеспокоены, что Иран готовит месть Израилю в ответ на уничтожение лидера "Хезболлы"

сегодня, 16:08
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Кравцев Сергей

В Белом доме обеспокоены тем, что Иран, скорее всего, готовит операцию-месть Израилю после того, как в столице Ирана Бейруте точечным ударом убили лидера поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла". Как передает портал "Комментарии", об этом со ссылкой на анонимный источник сообщает "CNN".

В администрации Байдена теперь на первом месте не Украина: чем обеспокоены США

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Собеседник сообщил журналистам, что в Белом доме ожидают возможной атаки Ирана против Израиля после ликвидации точечным воздушным ударом лидера "Хезболлы" Хассана Насраллы, и на связи с Израилем для подготовки отражения атаки.

Чиновник не стал уточнять, какие действия Ирана считают вероятными, и как США в связи с этим меняют расположение сил в регионе.

Ранее другой анонимный собеседник в администрации говорил, что США рассматривают как возможные сценарии прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.

В воскресенье в Пентагоне заявили, что, если Иран, его союзники или прокси-силы решат атаковать "американских военных или интересы" в регионе, США будут принимать меры, а представитель Пэт Райдер напомнил, что Штаты имеют на Ближнем Востоке значительные силы, включая авианосную ударную группу.

Читайте также на портале "Комментарии" - риск полномасштабной войны на Ближнем Востоке увеличивается в разы. Президент США Джо Байден заявил, что ее необходимо избежать. Об этом сообщает "Sky News".

Издание отмечает, Байден заявил, что проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, но не сообщил подробностей о дате переговоров. Кроме того, президент США уклонился от ответа на вопрос о том, о чем будут говорить лидеры. 

"Я скажу вам, что я ему скажу, когда буду с ними говорить", — отметил Джо Байден.




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