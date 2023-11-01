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Наступление армии Израиля в секторе Газа происходит с трех сторон: карта боевых действий

Что происходит в секторе Газа и где проходят бои израильской армии.

сегодня, 13:03
Автор:
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Slava Kot
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Израильская армия начала военную операцию в секторе Газа и продвигается по трем направлениям. Самое заметное движение происходит севернее города Газа, где израильские войска двигаются в сторону моря.

Наступление армии Израиля в секторе Газа происходит с трех сторон: карта боевых действий

Карта боевых действий в секторе Газа. Фото: War Mapper

7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС атаковали пограничные к Сектору Газы израильские поселения. Израиль через несколько дней смог зачистить территорию и начал готовиться к военной операции в секторе Газа.


Впоследствии Израиль начал военную операцию и, как показывают карты, действует в трех направлениях: северо-западного, северо-восточного и севернее города Газа, где пересекли дорогу Салах Аль-Дин и двигаются к береговой линии в сторону Красного моря. Именно в последнем направлении Израиль продвинулся наиболее вглубь Сектора Газа. Как отмечает проект War Mapper израильская армия продвигается через застроенные территории.

Наступление армии Израиля в секторе Газа происходит с трех сторон: карта боевых действий - фото 2

Продвижение армии Израиля в секторе Газа. Карта: War Mapper

Напомним, что новый конфликт на Ближнем Востоке был вызван атакой ХАМАС на Израиль. Согласно израильским данным во время атаки палестинской группировки было убито более 1400 человек, в том числе более 1000 гражданских лиц. МИД Украины сообщил, что на 31 октября в Израиле погиб 21 гражданин Украины.

Минздрав Газы обнародует свои данные по потерям среди палестинского населения. Согласно их отчетам в Секторе Газа погибли не менее 8 тыс. человек. По предварительным подсчетам, этот конфликт привел к 1,5 млн человек, которые считаются внутриперемещенными.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новая страна объявила войну Израилю: атаковали баллистическими ракетами и беспилотниками.

Также "Комментарии" писали об Иране, который направил критические предупреждения для США и Израиля.



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Источник: https://twitter.com/War_Mapper/status/1719453326931046810
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