Названы условия признания власти в Афганистане: что требуют от "Талибана"

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Козлова Альбіна
Лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, которые безусловно влияют на весь мир. Об этом говорится в пресс-службе правительства Великобритании.
Названы условия признания власти талибов легитимной, фото Getty Images
К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право.
Также перед властью в Афганистане лидеры Большой семерки выдвинули ряд требований для признания ее легитимной.
Прежде всего, это требование противодействия терроризму и борьбы с торговлей наркотиками и людьми внутри страны, ведь любые террористические движения будут осуждены и подавлены со стороны мирового сообщества.
Власть в Афганистане должна выполнять международные обязательства, не нарушать права человека, в том числе и женщин, детей, иноверцев и других этносов, проживающих в стране.
Кроме того, в новое правительство Афганистана должны войти женщины и представители меньшинств. Одним из требований к власти в стране является поддержание верховенства права и предоставление доступа для передачи гуманитарной помощи со стороны других государств.
ООН и лидеры Большой семерки призвали талибов предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в Афганистан и позволить продолжить эвакуацию иностранцев и граждан Афганистана, стремящихся уехать, а также обеспечить безопасность медицинского и гуманитарного персонала внутри страны.
В пресс-релизе говорится, что ответственность за предотвращение терроризма в Афганистане, соблюдения прав человека и политическое урегулирование ситуации будет возложена на талибов.
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