Названы условия признания власти в Афганистане: что требуют от "Талибана"

Лидеры Большой семерки G7 собрались 24 августа для обсуждения событий в Афганистане, которые безусловно влияют на весь мир. Об этом говорится в пресс-службе правительства Великобритании.

Названы условия признания власти талибов легитимной, фото Getty Images

К обсуждению присоединились Генеральные секретари ООН и НАТО. В сообщении говорится, что мировые лидеры обеспокоены ситуацией в Афганистане и призывают обеспечить безопасность афганских и граждан и иностранцев, а также соблюдать международное право.

"Мы призываем придерживаться обязательств, предусмотренных международным правом в области прав человека, включая права женщин, девушек и групп меньшинств, а также соблюдать международное гуманитарное право при любых обстоятельствах. Афганский народ заслуживает достойной жизни, мира и безопасности, учитывая последние два десятилетия их политических, экономических и социальных достижений, в том числе женщин и девушек", — говорится в сообщении.

Также перед властью в Афганистане лидеры Большой семерки выдвинули ряд требований для признания ее легитимной.

Прежде всего, это требование противодействия терроризму и борьбы с торговлей наркотиками и людьми внутри страны, ведь любые террористические движения будут осуждены и подавлены со стороны мирового сообщества.

Власть в Афганистане должна выполнять международные обязательства, не нарушать права человека, в том числе и женщин, детей, иноверцев и других этносов, проживающих в стране.

Кроме того, в новое правительство Афганистана должны войти женщины и представители меньшинств. Одним из требований к власти в стране является поддержание верховенства права и предоставление доступа для передачи гуманитарной помощи со стороны других государств.

ООН и лидеры Большой семерки призвали талибов предоставить беспрепятственный гуманитарный доступ в Афганистан и позволить продолжить эвакуацию иностранцев и граждан Афганистана, стремящихся уехать, а также обеспечить безопасность медицинского и гуманитарного персонала внутри страны.

В пресс-релизе говорится, что ответственность за предотвращение терроризма в Афганистане, соблюдения прав человека и политическое урегулирование ситуации будет возложена на талибов.

"Мы будем судить об афганской стороне по ее действиями, а не по словам. Легитимность любого будущего правительства зависит от подхода, который оно сейчас применяет к выполнению своих международных обязательств и обязательств по обеспечению стабильности в Афганистане", — говорится в тексте.

Как писал портал "Комментарии", в Кабуле осталось около 50 граждан Украины. Украинский самолет захватили неизвестные вооруженные лица. Позже представитель Министерства иностранных дел Олег Николаенко сообщил, что это неправда.

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