Не разовая атака: сколько продлится военная операция США в Иране

Нынешняя военная операция США в Иране значительно превосходит по масштабу все предыдущие действия администрации президента Дональд Трамп. Такое мнение в комментарии для NBC News высказал Джереми Баш – бывший руководитель аппарата ЦРУ и Министерство обороны США в период президентства Барак Обама.

Операция США и Израиля в Иране

По его словам, если прежние операции, включая кампанию в Венесуэле в начале 2026 года, носили точечный характер, то сейчас речь идет о "широкой, скоординированной и, вероятно, многонедельной кампании".

Баш подчеркнул, что происходящее выходит за рамки разовых ударов и свидетельствует о стратегическом подходе Вашингтона.

Тем временем Тегеран отвергает возможность смены власти. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что разговоры о падении режима не имеют под собой оснований.

"Невозможно сменить режим, когда миллионы людей его поддерживают", — отметил он.

Аракчи напомнил, что недавно по всей стране прошли массовые мероприятия в честь годовщины революции 1979 года.

По его словам, несмотря на наличие критиков, у власти остаются многочисленные сторонники, а политическая система страны "хорошо структурирована".

Глава МИД также утверждает, что в начале 2026 года власти терпимо относились к мирным протестам, однако ситуацию обострили вооруженные группы, которые, по версии Тегерана, поддерживались Израилем и открывали огонь по силовикам.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж инициирует срочное заседание Совета безопасности ООН из-за начала войны Ближнем Востоке. Также Париж готов активизироваться для защиты своих стран-партнеров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в посте французского лидера в соцсети Х.



