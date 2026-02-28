logo_ukra

Не разова атака: скільки триватиме військова операція США в Ірані

Екс-глава штабу ЦРУ порівняв операцію з попередніми ударами Трампа, а Тегеран наполягає: зміна режиму – «нездійсненна місія»

28 лютого 2026, 19:10
Нинішня військова операція США в Ірані значно перевершує за масштабом усі попередні дії адміністрації президента Дональда Трампа. Таку думку у коментарі для NBC News висловив Джеремі Баш – колишній керівник апарату ЦРУ та Міністерство оборони США у період президентства Барак Обама.

Не разова атака: скільки триватиме військова операція США в Ірані

Операція США та Ізраїлю в Ірані

За його словами, якщо попередні операції, включаючи кампанію у Венесуелі на початку 2026 року, мали точковий характер, то зараз йдеться про "широку, скоординовану і, ймовірно, багатотижневу кампанію".

Баш підкреслив, що те, що відбувається, виходить за рамки разових ударів і свідчить про стратегічний підхід Вашингтона.

Тим часом Тегеран заперечує можливість зміни влади. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що розмови про падіння режиму не мають підстав.

"Неможливо змінити режим, коли мільйони людей його підтримують", — зазначив він.

Аракчі нагадав, що нещодавно по всій країні відбулися масові заходи на честь роковин революції 1979 року.

За його словами, незважаючи на наявність критиків, при владі залишаються численні прихильники, а політична система країни "добре структурована".

Глава МЗС також стверджує, що на початку 2026 року влада терпимо ставилася до мирних протестів, проте ситуацію загострили озброєні групи, які, за версією Тегерана, підтримувалися Ізраїлем і відкривали вогонь силовикам.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Париж ініціює термінове засідання Ради безпеки ООН через початок війни на Близькому Сході. Також Париж готовий активізуватись для захисту своїх країн-партнерів. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у посту французького лідера у соцмережі Х.




