Война против Ирана: Трамп сделал первое заявление

Президент США Дональд Трамп фактически подтвердил, что армия США совместно с армией Израиля приступила к масштабной военной операции в Иране, цель которой – уничтожить угрозу со стороны жестокого иранского режима.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Среди главных тезисов, озвученных американским лидером: США уничтожат ракеты Ирана и уравняют его ракетную промышленность с землей. Также президент США заявил, что цель Вашингтона – защитить американский народ, уничтожив угрозы со стороны иранского режима.

"Мы собираемся уничтожить их военно-морские силы. Иран никогда не получит ядерное оружие", – заметил глава Белого дома.

Напомним, в субботу, 28 февраля, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Соответствующее заявление сделал министр обороны Израиля Исраэль Кац.

Атака произошла спустя несколько минут после того, как Кац объявил о начале "превентивного удара" против Ирана. В то же время Правительство Израиля объявило чрезвычайное положение из-за ожиданий ответных иранских действий с помощью беспилотников и баллистических ракет.

При этом CNN, ссылаясь на достоверные источники. Ранее сообщалось, что атака израильской армии на Иран, которая началась утром 28 февраля, является совместной операцией США и Израиля.

Также издание "Комментарии" сообщало – в четверг, 26 февраля, главный американский военачальник на Ближнем Востоке Брэд Купер доложил президенту США Дональду Трампу о вариантах возможных военных действий против Ирана. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "Axios".



