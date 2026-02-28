Не лише Ізраїль та США: ще одна країна готова вплутатися у війну проти Ірану

ОАЕ вдало перехопили іранські балістичні ракети, які атакували територію країни. Внаслідок падіння уламків у житловому районі Абу-Дабі загинула одна людина, ще кілька об'єктів зазнали пошкоджень. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації "The Guardian"

Іран завдав ударів по ОАЕ. Фото: з відкритих джерел

В оборонному відомстві ОАЕ заявили, що вважають дії Ірану "зухвалим нападом". За даними міністерства, засоби протиповітряної оборони спрацювали з високою ефективністю, перехопивши кілька цілей.

Однак уламки однієї з ракет впали на житловий сектор в Абу-Дабі. Місцева влада підтвердила, що це призвело до матеріальних збитків та загибелі іноземного громадянина (виходця з Азії).

Міністерство оборони наголосило, що цей обстріл є грубим порушенням національного суверенітету та міжнародного права. Емірати залишають у себе повне право відповіді.

"Ми готові рішуче протидіяти будь-яким загрозам, які мають на меті підірвати безпеку та стабільність нації. Безпека громадян, резидентів та відвідувачів є нашим головним пріоритетом", — заявили у відомстві.

Влада також закликала громадськість отримувати інформацію лише з офіційних джерел та уникати поширення чуток.

