США тиснуть на союзників: Європі дали лічені дні на план для Ормузької протоки

США вимагають від європейських союзників терміново визначитися із конкретними зобов’язаннями щодо безпеки в Ормузькій протоці після завершення бойових дій в Ірані. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на високопоставленого представника НАТО.

За даними джерела, Вашингтон очікує від партнерів чітких планів із забезпечення безперервного судноплавства вже протягом найближчих днів. Питання обговорювалося під час зустрічей у Білому домі, де президент США Дональд Трамп провів переговори з генсеком Альянсу Марком Рютте. Додаткові консультації відбулися також у Пентагоні та Державному департаменті.

Як зазначає агентство, раніше міжнародна коаліція під проводом Великої Британії, до якої входять понад 40 країн, зокрема європейські держави, Японія та Канада вже заявила про готовність долучитися до розблокування протоки після завершення конфлікту на Близькому Сході.

Ситуація навколо Ормузької протоки має критичне значення для глобальної економіки. Її закриття спричинило різкий стрибок цін на енергоносії та посилило побоювання щодо можливого дефіциту палива на світових ринках.

У Вашингтоні дають зрозуміти: без швидких і чітких дій союзників ризики для енергетичної безпеки можуть лише зростати, а відновлення стабільності в регіоні – затягнутися.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп припускає план покарання деяких країн-членів НАТО, які, на його думку, не надали достатньої підтримки операції проти Ірану. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Wall Street Journal, з посиланням на офіційних осіб адміністрації.

Посилаючись на джерела ЗМІ, цей план, зокрема, передбачає виведення американських військ з таких держав і розміщення їх у країнах, які надали значну підтримку кампанії США в Ірані. Наприклад, Вашингтон може закрити деякі військові бази в Іспанії чи Німеччині.



