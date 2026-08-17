Нефть под огнем: страны Персидского залива нашли выход, как обойтись без Ормуза для поставок нефти

Страны Персидского залива нашли способ продолжать масштабный экспорт нефти через Ормузский пролив, несмотря на атаки Ирана на суда. По данным Bloomberg, нефть перевозят через критически важную водную артерию, после чего ее перегружают на другие танкеры в Оманском заливе.

Ормузский пролив. Фото: из открытых источников

Схема, которую собеседники агентства называют своеобразными "челночными перевозками", работает уже несколько месяцев. Она стала важным каналом поставки для мирового нефтяного рынка, опасавшегося резкого дефицита после начала войны на Ближнем Востоке.

Точные масштабы сделки определить сложно. Суда часто отключают транспондеры, а экипажи почти не раскрывают информацию о своем местонахождении из соображений безопасности. По оценкам источников Bloomberg, объемы таких перевозок могут превышать 4 миллиона баррелей в сутки.

Данные отслеживания судов Bloomberg, Kpler и Vortexa свидетельствуют о том, что схемой пользуются Объединенные Арабские Эмираты, Ирак, Катар и Кувейт. Ее масштаб также подтверждают спутниковые данные Sentinel-1 Европейского союза.

Особенно показательна ситуация у побережья Омана. Там находится около 150 судов – от крупных нефтяных танкеров до балкеров. Для сравнения, в январе их было около 40. Значительная часть флота ожидает перегрузки нефти с танкеров, проходящих по Ормузскому проливу с выключенными транспондерами.

ОАЭ активно наращивают продажи. Национальная компания Adnoc уже реализовала покупателям по всему миру около 135 миллионов баррелей нефти и объявила о новом раунде продаж.

Однако скрытая логистика обходится дорого. С начала конфликта атак подверглись 23 судна Adnoc. Один член экипажа погиб, еще 20 человек получили ранения. Источники Bloomberg считают, что реальное количество инцидентов может быть выше официально озвученного.

К подобной тактике приобщается и Саудовская Аравия. На фоне угрозы судоходству в Красном море со стороны поддерживаемых Ираном йеменских хуситов страна активизирует операции в Персидском заливе. В частности, танкерная компания Bahri сосредоточила у берегов Омана 16 супертанкеров общей вместимостью 38 миллионов баррелей и ожидает прибытия еще трех.

Также издание "Комментарии" сообщало – Трамп опять опозорился: что ответил Иран на посягательство США на Ормузский пролив.



