Нафта під вогнем: країни Перської затоки знайшли вихід, як обійтися без Ормузу для поставок нафти

Країни Перської затоки знайшли спосіб продовжувати масштабний експорт нафти через Ормузьку протоку, попри атаки Ірану на судна. За даними Bloomberg, нафту перевозять через критично важливу водну артерію, після чого її перевантажують на інші танкери в Оманській затоці.

Ормузька протока. Фото: з відкритих джерел

Схема, яку співрозмовники агентства називають своєрідними "човниковими перевезеннями", працює вже кілька місяців. Вона стала важливим каналом постачання для світового нафтового ринку, який побоювався різкого дефіциту після початку війни на Близькому Сході.

Точні масштаби операції визначити складно. Судна часто вимикають транспондери, а екіпажі майже не розкривають інформацію про своє місцезнаходження з міркувань безпеки. За оцінками джерел Bloomberg, обсяги таких перевезень можуть перевищувати 4 мільйони барелів на добу.

Дані відстеження суден Bloomberg, Kpler і Vortexa свідчать, що схемою користуються Об’єднані Арабські Емірати, Ірак, Катар і Кувейт. Її масштаб також підтверджують супутникові дані Sentinel-1 Європейського Союзу.

Особливо показовою є ситуація біля узбережжя Оману. Там зараз перебуває близько 150 суден – від великих нафтових танкерів до балкерів. Для порівняння, у січні їх було близько 40. Значна частина флоту очікує на перевантаження нафти з танкерів, які проходять Ормузькою протокою з вимкненими транспондерами.

ОАЕ активно нарощують продажі. Національна компанія Adnoc уже реалізувала покупцям по всьому світу близько 135 мільйонів барелів нафти та оголосила про новий раунд продажів.

Однак прихована логістика обходиться дорого. Від початку конфлікту атак зазнали 23 судна Adnoc. Один член екіпажу загинув, ще 20 людей отримали поранення. Джерела Bloomberg вважають, що реальна кількість інцидентів може бути вищою за офіційно озвучену.

До подібної тактики долучається і Саудівська Аравія. На тлі загрози для судноплавства в Червоному морі з боку підтримуваних Іраном єменських хуситів країна активізує операції в Перській затоці. Зокрема, танкерна компанія Bahri зосередила біля берегів Оману 16 супертанкерів загальною місткістю 38 мільйонів барелів і очікує на прибуття ще трьох.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Трамп знову зганьбився: що відповів Іран на зазіхання США на Ормузьку протоку.



