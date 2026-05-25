«Нефтяная блокада трещит»: супертанкер с нефтью прорвался через кризис в Ормузском проливе

На фоне напряженных переговоров между США и Ираном вокруг Ормузского пролива нефтяной рынок получил первый сигнал возможного ослабления кризиса. Супертанкер Eagle Verona, перевозящий около двух миллионов баррелей иракской нефти в Китай, сумел покинуть Персидский залив и выйти в Аравийское море. Об этом сообщает Bloomberg.

Супертанкер Eagle Verona. Фото: из открытых источников

Выход судна стал важным событием для мирового энергетического рынка, поскольку после резкого обострения конфликта между Ираном, США и Израилем большинство коммерческих судов фактически оказались заблокированы в регионе.

После ударов по иранским объектам в конце февраля Тегеран фактически перекрыл Ормузский пролив – один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью и газом. В результате десятки танкеров были вынуждены остановиться, а многие новые суда отказались входить в опасную зону.

Теперь ситуация начинает постепенно меняться. По информации американских чиновников, Вашингтон и Тегеран приблизились к соглашению, которое может привести к прекращению конфликта и восстановлению полноценного судоходства через пролив.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что мирное соглашение с Ираном "в основном согласовано". Однако в Тегеране эти слова встретили скептически. Иранское агентство Fars назвало заявления Белого дома "далекими от реальности".

Тем временем Корпус стражей исламской революции сообщил, что только за последние сутки через Ормузский пролив прошли 33 коммерческих судна, включая нефтяные танкеры и контейнеровозы.

Известно, что Eagle Verona загрузил нефть в Басре еще в конце февраля и сейчас направляется в китайский порт Нинбо. По данным морских баз, судно связано с сингапурской компанией AET, входящей в структуру энергетического гиганта PETRONAS.

Эксперты считают, что успешный выход супертанкера может стать первым признаком постепенного восстановления поставок нефти из региона, от которого зависит значительная часть мирового энергетического рынка.

