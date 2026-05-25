«Нафтова блокада тріщить»: супертанкер з нафтою прорвався через кризу в Ормузькій протоці

На тлі напружених переговорів між США та Іраном навколо Ормузької протоки нафтовий ринок отримав перший сигнал можливого послаблення кризи. Супертанкер Eagle Verona, що перевозить близько двох мільйонів барелів іракської нафти до Китаю, зумів залишити Перську затоку і вийти в Аравійське море. Про це повідомляє Bloomberg.

Супертанкер Eagle Verona.

Вихід судна став важливою подією для світового енергетичного ринку, оскільки після різкого загострення конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем більшість комерційних судів фактично заблокували в регіоні.

Після ударів по іранських об'єктах наприкінці лютого Тегеран фактично перекрила Ормузьку протоку – один із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою та газом. В результаті десятки танкерів були змушені зупинитися, а багато нових суден відмовилися входити до небезпечної зони.

Тепер ситуація починає поступово змінюватись. За інформацією американських чиновників, Вашингтон і Тегеран наблизилися до угоди, яка може призвести до припинення конфлікту та відновлення повноцінного судноплавства через протоку.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що мирна угода з Іраном "переважно узгоджена". Однак у Тегерані ці слова зустріли скептично. Іранська агенція Fars назвала заяви Білого дому "далекими від реальності".

Тим часом Корпус вартових ісламської революції повідомив, що лише за останню добу через Ормузьку протоку пройшли 33 комерційні судна, включаючи нафтові танкери та контейнеровози.

Відомо, що Eagle Verona завантажив нафту в Басрі ще наприкінці лютого і зараз прямує до китайського порту Нінбо. За даними морських баз, судно пов'язане із сінгапурською компанією AET, що входить до структури енергетичного гіганта PETRONAS.

Експерти вважають, що успішний вихід супертанкеру може стати першою ознакою поступового відновлення постачання нафти з регіону, від якого залежить значна частина світового енергетичного ринку.

