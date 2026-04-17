Нефтяной рынок реагирует падением: Иран разблокировал Ормузский пролив

Согласно официальному сообщению МИД Ирана, страна восстанавливает свободное судоходство через стратегически важный Ормузский пролив. Этот шаг стал возможным благодаря достижению договоренностей о режиме прекращения огня на территории Ливана.

Ормузский пролив

Отмечается, что проход по проливу открыт для всех типов торговых кораблей. Разрешение будет действовать в течение всего срока действия перемирия, при соблюдении судами заранее определенного и согласованного маршрута.

Мировой энергетический рынок мгновенно отреагировал на эту новость: стоимость черного золота продемонстрировала стремительное падение. В частности, по данным платформы TradingEconomics, цена на эталонную нефть марки Brent опустилась ниже психологической отметки в 90 долларов за баррель.

Свою оценку событиям уже дал Дональд Трамп в сети Truth Social. Он выразил благодарность за разблокирование пути, однако отметил продолжение давления до окончательного урегулирования отношений.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному проходу, но морская блокада будет оставаться в полной силе и действии в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", — написал Трамп.

Несмотря на открытие пролива для коммерции, американский лидер подчеркнул, что ограничения на море против самого Ирана будут оставаться в силе до момента полного выполнения условий будущего крупного соглашения.

