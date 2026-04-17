Нафтовий ринок реагує падінням: Іран розблокував Ормузьку протоку

Згідно з офіційним повідомленням МЗС Ірану, країна відновлює вільне судноплавство через стратегічно важливу Ормузьку протоку. Цей крок став можливим завдяки досягненню домовленостей про режим припинення вогню на території Лівану.

Ормузька протока

Зазначається, що прохід протокою наразі відкрито для всіх типів торговельних кораблів. Дозвіл діятиме протягом усього терміну дії перемир’я, за умови дотримання суднами заздалегідь визначеного та погодженого маршруту.

Світовий енергетичний ринок миттєво відреагував на цю новину: вартість "чорного золота" продемонструвала стрімке падіння. Зокрема, за даними платформи TradingEconomics, ціна на еталонну нафту марки Brent опустилася нижче психологічної позначки у 90 доларів за барель.

Свою оцінку подіям уже дав Дональд Трамп у мережі Truth Social. Він висловив вдячність за розблокування шляху, проте наголосив на продовженні тиску до остаточного врегулювання відносин.

"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному проходу, но морская блокада будет оставаться в полной силе и действии в отношении Ирана до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%. Этот процесс должен пройти очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы", — написав Трамп.

Попри відкриття протоки для комерції, американський лідер підкреслив, що обмеження на морі проти самого Ірану залишатимуться чинними до моменту повного виконання умов майбутньої великої угоди.

