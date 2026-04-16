Перший крок до примирення: Трампу доведеться прийняти іранців у США

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) втрутилася в дискусію щодо поїздки національної команди Ірану на світову першість до Північної Америки. Президент організації Джанні Інфантіно категорично підтвердив, що іранські футболісти з'являться на полях США.

"Вони представляють свій народ. Вони кваліфікувалися. Футболісти хочуть грати", — заявив керівник ФІФА, наголосивши на спортивному праві команди виступити на турнірі. Він також висловив сподівання на зниження градуса напруги між державами: "Ми, звісно, сподіваємося, що до того часу ситуація заспокоїться".

Нагадаємо, що Чемпіонат світу-2026 має відбутися з 11 червня до 19 липня на території трьох країн: США, Мексики та Канади. Іранська збірна за результатами жеребкування має провести поєдинки групового етапу проти збірних Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту в американських містах Сіетлі та Лос-Анджелесі.

Проте навколо приїзду азійської команди тривалий час велися жорсткі суперечки. Наприкінці лютого влада в Тегерані намагалася бойкотувати змагання через те, що ігри прийматимуть Сполучені Штати, однак у ФІФА відкинули ці вимоги. Згодом іранська сторона переклала остаточне рішення про участь на власну Раду національної безпеки.

