Перший крок до примирення: Трампу доведеться прийняти іранців у США
Перший крок до примирення: Трампу доведеться прийняти іранців у США

Незважаючи на спроби бойкоту, збірна Ірану виступить на Чемпіонаті світу з футболу

16 квітня 2026, 15:06
Недилько Ксения

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) втрутилася в дискусію щодо поїздки національної команди Ірану на світову першість до Північної Америки. Президент організації Джанні Інфантіно категорично підтвердив, що іранські футболісти з'являться на полях США.

Перший крок до примирення: Трампу доведеться прийняти іранців у США

Дональд Трамп. Фото: колаж порталу "Коментарі"

"Вони представляють свій народ. Вони кваліфікувалися. Футболісти хочуть грати", — заявив керівник ФІФА, наголосивши на спортивному праві команди виступити на турнірі. Він також висловив сподівання на зниження градуса напруги між державами: "Ми, звісно, сподіваємося, що до того часу ситуація заспокоїться".

Нагадаємо, що Чемпіонат світу-2026 має відбутися з 11 червня до 19 липня на території трьох країн: США, Мексики та Канади. Іранська збірна за результатами жеребкування має провести поєдинки групового етапу проти збірних Нової Зеландії, Бельгії та Єгипту в американських містах Сіетлі та Лос-Анджелесі.

Проте навколо приїзду азійської команди тривалий час велися жорсткі суперечки. Наприкінці лютого влада в Тегерані намагалася бойкотувати змагання через те, що ігри прийматимуть Сполучені Штати, однак у ФІФА відкинули ці вимоги. Згодом іранська сторона переклала остаточне рішення про участь на власну Раду національної безпеки.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Москві висловили надію на швидке відновлення прав російських футболістів на міжнародній арені, привітавши нещодавні заяви президента FIFA Джанні Інфантіно. Прес-секретар російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков в інтерв'ю пропагандистським ЗМІ заявив, що Москва вітає будь-які розмови про повернення Росії у світовий футбол.



