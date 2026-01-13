Нельзя терять ни минуты: какую страну дипломаты срочно призывают покинуть своих граждан

Государственный департамент США выпустил срочное предупреждение для американцев, которые до сих пор находятся в Иране, с призывом срочно покинуть страну. Ситуация в стране становится неконтролируемой, эвакуироваться следует самостоятельно, не дожидаясь помощи Вашингтона. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в Иране.

Протесты в Иране. Фото: из открытых источников

"Немедленно покиньте Иран. Имейте план выезда, который не предусматривает помощи со стороны правительства США", – говорится в сообщении.

Также стало известно, что Франция начала эвакуацию своих дипломатов из Ирана. Неосновной персонал посольства покинул страну на фоне жестокого подавления протестов силовиками и тотального отключения связи.

По данным источников, французские дипломаты выехали из страны в течение воскресенья и понедельника (11-12 января). Точное количество эвакуированных не разглашается, однако обычно в посольстве в Тегеране работает около 30 человек.

Министерство иностранных дел Швеции также усилило рекомендации по путешествиям в Иран, призвав всех соотечественников срочно уехать из страны из-за стремительного ухудшения ситуации в сфере безопасности.

"В связи с ситуацией в безопасности МИД Швеции принял решение усилить рекомендацию по Ирану. МИД Швеции не рекомендует совершать какие-либо поездки в Иран и призывает шведских граждан, находящихся в Иране, покинуть страну", – сообщает правительственный портал Швеции.

Стоит отметить, в Иране с конца декабря 2025 года продолжаются массовые протесты, которые начались из-за экономического кризиса и переросли в антиправительственное восстание. По данным правозащитников, количество погибших уже превысило 500 человек, более 10 тысяч были арестованы.

