Не можна втрачати жодної хвилини: яку країну дипломати терміново закликають покинути своїх громадян

Державний департамент США випустив термінове попередження для американців, які досі перебувають в Ірані, із закликом терміново залишити країну. Ситуація в країні стає неконтрольованою, слід евакуюватися самостійно, не чекаючи допомоги Вашингтона. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства США в Ірані.

Протести у Ірані. Фото: із відкритих джерел

"Негайно залиште Іран. Майте план виїзду, який не передбачає допомоги з боку уряду США", – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що Франція розпочала евакуацію своїх дипломатів з Ірану. Неосновний персонал посольства залишив країну на тлі жорстокого придушення протестів силовиками та тотального відключення зв'язку.

За даними джерел, французькі дипломати виїхали з країни протягом неділі та понеділка (11-12 січня). Точна кількість евакуйованих не розголошується, проте зазвичай у посольстві у Тегерані працює близько 30 осіб.

Міністерство закордонних справ Швеції також посилило рекомендації щодо подорожей до Ірану, закликавши всіх співвітчизників терміново виїхати з країни через стрімке погіршення ситуації у сфері безпеки.

"У зв'язку з ситуацією в безпеці МЗС Швеції прийняло рішення посилити рекомендацію щодо Ірану. МЗС Швеції не рекомендує здійснювати будь-які поїздки до Ірану і закликає шведських громадян, які перебувають в Ірані, залишити країну", – повідомляє урядовий портал Швеції.

Варто зазначити, що в Ірані з кінця грудня 2025 року продовжуються масові протести, які почалися через економічну кризу і переросли в антиурядове повстання. За даними правозахисників, кількість загиблих вже перевищила 500 осіб, понад 10 тисяч було заарештовано.

