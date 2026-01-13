Не можна втрачати жодної хвилини: яку країну дипломати терміново закликають покинути своїх громадян

Рубрики
Державний департамент США випустив термінове попередження для американців, які досі перебувають в Ірані, із закликом терміново залишити країну. Ситуація в країні стає неконтрольованою, слід евакуюватися самостійно, не чекаючи допомоги Вашингтона. Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства США в Ірані.
Протести у Ірані. Фото: із відкритих джерел
Також стало відомо, що Франція розпочала евакуацію своїх дипломатів з Ірану. Неосновний персонал посольства залишив країну на тлі жорстокого придушення протестів силовиками та тотального відключення зв'язку.
За даними джерел, французькі дипломати виїхали з країни протягом неділі та понеділка (11-12 січня). Точна кількість евакуйованих не розголошується, проте зазвичай у посольстві у Тегерані працює близько 30 осіб.
Міністерство закордонних справ Швеції також посилило рекомендації щодо подорожей до Ірану, закликавши всіх співвітчизників терміново виїхати з країни через стрімке погіршення ситуації у сфері безпеки.
Варто зазначити, що в Ірані з кінця грудня 2025 року продовжуються масові протести, які почалися через економічну кризу і переросли в антиурядове повстання. За даними правозахисників, кількість загиблих вже перевищила 500 осіб, понад 10 тисяч було заарештовано.
