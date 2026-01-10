Протесты в Иране превратились в мясорубку: счет погибших идет на десятки

В пятницу жители иранских городов вышли на акции протеста уже тринадцатый день подряд, игнорируя жесткие предупреждения властей и сообщения о применении огнестрельного оружия против демонстрантов. По данным правозащитников, за это время в стране погибли более полусотни человек.

Протесты в Иране. Фото: из открытых источников

Как сообщает The Times of Israel, причиной массовых выступлений стали недовольство политическим режимом и резкий рост стоимости жизни. Норвежская правозащитная организация Iran Human Rights заявила, что за первые 13 дней протестов погибли по меньшей мере 51 человек, включая девять несовершеннолетних. Ранее речь шла о 45 жертвах, однако цифры были пересмотрены в сторону увеличения. Сотни людей получили ранения.

В то же время иранская правозащитная сеть HRANA приводит еще более высокие данные – не менее 62 погибших. В эту цифру входят 48 протестующих и 14 представителей силовых структур.

Ситуация вызвала резонанс за пределами Ирана. Президент США Дональд Трамп, ранее уже выступавший с жесткими заявлениями в адрес Тегерана, предупредил власти страны о недопустимости стрельбы по демонстрантам. Он подчеркнул, что обеспокоен безопасностью протестующих и назвал происходящее крайне опасным.

В ответ верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в телеобращении заявил, что власти не намерены отступать. Он обвинил участников протестов в работе на зарубежные оппозиционные силы и США. Генпрокуратура, в свою очередь, пригрозила демонстрантам смертной казнью.

Министерство информационных и коммуникационных технологий Ирана подтвердило отключение интернета, пояснив, что решение принято "по соображениям безопасности". Государственное телевидение демонстрирует кадры с поджогами транспорта, банков и станций метро, тогда как верифицированные Reuters видео показывают массовые митинги в Тегеране с лозунгами против Хаменеи и призывами к возвращению монархии.

Франция, Великобритания и Германия выступили с совместным заявлением, осудив гибель людей и призвав иранские власти отказаться от насилия. В ООН также выразили глубокую обеспокоенность эскалацией и человеческими жертвами.

