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Неожиданная реакция из ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского"

Шейх Мохаммед бин Заид отреагировал на идею выплатить деньги палестинцам.

сегодня, 14:15
Автор:
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Slava Kot
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Премьер-министр Израиля предложил арабским странам выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которые находятся на территории Западного берега и столкнулись с запретом на въезд в Израиль после нападения ХАМАС. На такую просьбу отреагировал президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахаян.

Неожиданная реакция из ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского"

Шейх Мохаммед бин Заид. Фото из открытых источников

После 7 октября палестинские рабочие с Западного берега потеряли работу в Израиле из-за соображений безопасности. Речь идет около 100 тыс. палестинцев, живших на Западном берегу, но работавших в Израиле до войны. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху объяснил, что не собирается платить деньги палестинцам и призвал, чтобы помощь организовали арабские страны. На эту реакцию неожиданно отреагировал лидер Объединенных Арабских Эмиратов.

"Просите денег у Зеленского", — саркастически ответил шейх Мохаммед бин Заид на предложение Нетаньяху.

Таким образом, президент ОАЭ высказал предложение многих арабских стран, которые не планируют выделять средства для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Сектор Газа после окончания войны на Ближнем Востоке.

"Мнение о том, что арабские страны придут, чтобы восстановить и заплатить за происходящее, является изданием желаемого за действительное", — добавил в комментариях Axios официальный представитель ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Нетаньяху резко ответил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, сравнившему его с Гитлером.

Также "Комментарии" писали, что впервые за многие годы самая богатая семья мира стала не из США, а с Ближнего Востока.



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Источник: https://www.axios.com/2024/01/08/netanyahu-uae-mbz-zelensky-palestinians-unemployment
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Обсуждения

Некацап.

сегодня, 14:25

Дикуни, за пару років ера вуглеводнів закінчиться, подивимось , як пісок жерти будуть "королі".. Але , якшо це натяк на овшори , тоді лайк !

Ігор

сегодня, 14:25

Ти диви! Вони вже побачили ознаки розкрадання? Бо США і Європа досі не бачать ознак розкрадання західної допомоги корумпованим юдейським Фюрером. Може тому, що це не розкрадання, а справжнє Боже мародерство грабувати країну яка стікає кров'ю? Саме тому і програли.


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