Неожиданная реакция из ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского"

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Slava Kot
Премьер-министр Израиля предложил арабским странам выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которые находятся на территории Западного берега и столкнулись с запретом на въезд в Израиль после нападения ХАМАС. На такую просьбу отреагировал президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахаян.
Шейх Мохаммед бин Заид. Фото из открытых источников
После 7 октября палестинские рабочие с Западного берега потеряли работу в Израиле из-за соображений безопасности. Речь идет около 100 тыс. палестинцев, живших на Западном берегу, но работавших в Израиле до войны. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху объяснил, что не собирается платить деньги палестинцам и призвал, чтобы помощь организовали арабские страны. На эту реакцию неожиданно отреагировал лидер Объединенных Арабских Эмиратов.
Таким образом, президент ОАЭ высказал предложение многих арабских стран, которые не планируют выделять средства для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Сектор Газа после окончания войны на Ближнем Востоке.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Нетаньяху резко ответил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, сравнившему его с Гитлером.
Также "Комментарии" писали, что впервые за многие годы самая богатая семья мира стала не из США, а с Ближнего Востока.
Обсуждения
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Некацап.
сегодня, 14:25
Дикуни, за пару років ера вуглеводнів закінчиться, подивимось , як пісок жерти будуть "королі".. Але , якшо це натяк на овшори , тоді лайк !
Ігор
сегодня, 14:25
Ти диви! Вони вже побачили ознаки розкрадання? Бо США і Європа досі не бачать ознак розкрадання західної допомоги корумпованим юдейським Фюрером. Може тому, що це не розкрадання, а справжнє Боже мародерство грабувати країну яка стікає кров'ю? Саме тому і програли.