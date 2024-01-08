Неожиданная реакция из ОАЭ на предложение Израиля: "просите денег у Зеленского"

Премьер-министр Израиля предложил арабским странам выплатить пособие по безработице палестинским рабочим, которые находятся на территории Западного берега и столкнулись с запретом на въезд в Израиль после нападения ХАМАС. На такую просьбу отреагировал президент ОАЭ Мухаммад бин Заид Аль Нахаян.



Шейх Мохаммед бин Заид. Фото из открытых источников

После 7 октября палестинские рабочие с Западного берега потеряли работу в Израиле из-за соображений безопасности. Речь идет около 100 тыс. палестинцев, живших на Западном берегу, но работавших в Израиле до войны. Премьер-министр Израиля Биньямина Нетаньяху объяснил, что не собирается платить деньги палестинцам и призвал, чтобы помощь организовали арабские страны. На эту реакцию неожиданно отреагировал лидер Объединенных Арабских Эмиратов.

"Просите денег у Зеленского", — саркастически ответил шейх Мохаммед бин Заид на предложение Нетаньяху.

Таким образом, президент ОАЭ высказал предложение многих арабских стран, которые не планируют выделять средства для палестинцев на Западном берегу реки Иордан и в Сектор Газа после окончания войны на Ближнем Востоке.

"Мнение о том, что арабские страны придут, чтобы восстановить и заплатить за происходящее, является изданием желаемого за действительное", — добавил в комментариях Axios официальный представитель ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр Израиля Нетаньяху резко ответил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану, сравнившему его с Гитлером.

Также "Комментарии" писали, что впервые за многие годы самая богатая семья мира стала не из США, а с Ближнего Востока.