Главная Новости Мир Ближний Восток Неожиданный поворот в войне против Ирана: еще один ближайший союзник отказал Трампу
Неожиданный поворот в войне против Ирана: еще один ближайший союзник отказал Трампу

Британия откажет Трампу пользоваться своими базами для атак по иранским целям

7 апреля 2026, 07:48
Кравцев Сергей

Лондон категорически против того, чтобы США использовали британские военные базы для потенциальных ударов по Ирану. Причиной называют юридические риски и нежелание втягиваться в конфликт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает THE I PAPER.

Дональд Трамп и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Несмотря на тесные связи с Вашингтоном Великобритания откажется предоставить США доступ к своим военным базам для возможных ударов по Ирану. Запросы и угрозы со стороны американского лидера Дональда Трампа не могут изменить ситуацию.

По данным издания, американская сторона предлагала варианты использования британских объектов, в частности базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, а также авиабазы RAF Fairford. Впрочем, правительство премьер-министра Кира Стармера высказалось против этой иди. В Лондоне опасаются, что участие в таких операциях без четкого правового основания может противоречить международному праву.

Также британские власти стремятся избежать прямого втягивания в возможную эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

На этом фоне между союзниками возникло напряжение. Трамп публично раскритиковал позицию Британии, подчеркивая важность ее военных баз для операций США.

В то же время в Лондоне акцентируют, что действуют в соответствии с национальными интересами и сосредоточены на сдерживании рисков эскалации.

Как известно, США рассматривают различные варианты ударов по иранской инфраструктуре, в частности по транспортным и энергетическим объектам.

Читайте также на портале "Комментарии" — официальный Тегеран представил комплексное предложение по 10 пунктам, направленное на прекращение войны с США и Израилем. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".




Источник: https://inews.co.uk/news/politics/uk-refuse-trump-british-bases-iranian-bridge-strikes-4338961?srsltid=AfmBOoohyzbRy3_ci6skMdwOMtxGMsBzGhGJJmUtPHA7Pr-l72-W-_6-
