Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме: что известно о состоянии здоровья премьера Израиля

26 мая 2026, 13:00
Slava Kot

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вечером 25 мая доставили в медицинский центр "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме для прохождения стоматологической процедуры. Об этом сообщили в его офисе, не раскрывая деталей лечения, что сразу вызвало скепсис в местных медиа и политических кругах.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

По данным израильских СМИ, в частности The Times of Israel, речь идет о "неопределенном стоматологическом вмешательстве". В то же время, состояние здоровья 76-летнего премьера остается под пристальным вниманием общества, особенно после серии недавних медицинских процедур.

Только в прошлом месяце Нетаньяху заявил, что успешно завершил курс лучевой терапии в той же больнице из-за злокачественной опухоли простаты. Он пояснил, что информация о диагнозе не была обнародована ранее из соображений безопасности, в частности, опасаясь возможного использования Ираном в пропагандистских целях.

Однако прозрачность этих сообщений уже не раз критиковалась в Израиле. За последние годы премьер перенес несколько медицинских вмешательств, включая имплантацию кардиостимулятора в 2023 году, операцию по удалению грыжи в 2024-м и другие процедуры. Раньше официальные заявления изменялись или дополнялись уже после публикаций медиков. В частности, во время одного из инцидентов сообщалось об обезвоживании политика, хотя впоследствии стало известно об установлении кардиомонитора и выявленных нарушениях в ЭКГ в Нетаньяху.

Источник: https://www.timesofisrael.com/netanyahu-taken-to-a-jerusalem-hospital-his-office-says-its-for-dental-work/
