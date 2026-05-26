Нетаньягу госпіталізували в Єрусалимі: що відомо про стан здоров’я прем’єра Ізраїлю

Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу увечері 25 травня доставили до медичного центру "Хадасса Ейн Керем" в Єрусалимі для проходження стоматологічної процедури. Про це повідомили в його офісі, не розкриваючи деталей лікування, що одразу викликало скепсис у місцевих медіа та політичних колах.

Беньямін Нетаньягу.

За даними ізраїльської преси, зокрема The Times of Israel, йдеться про "невизначене стоматологічне втручання". Водночас стан здоров’я 76-річного прем’єра залишається під пильною увагою суспільства, особливо після серії нещодавніх медичних процедур.

Лише минулого місяця Нетаньягу заявив, що успішно завершив курс променевої терапії у тій самій лікарні через злоякісну пухлину простати. Він пояснив, що інформація про діагноз не була оприлюднена раніше з міркувань безпеки, зокрема побоюючись можливого використання Іраном у пропагандистських цілях.

Однак прозорість цих повідомлень уже неодноразово критикувалася в Ізраїлі. За останні роки прем’єр переніс кілька медичних втручань, зокрема імплантацію кардіостимулятора у 2023 році, операцію з видалення грижі у 2024-му та інші процедури. Раніше офіційні заяви змінювалися або доповнювалися вже після публікацій медиків. Зокрема, під час одного з інцидентів повідомлялося про зневоднення політика, хоча згодом стало відомо про встановлення кардіомонітора та виявлені порушення в ЕКГ у Нетаньягу.

