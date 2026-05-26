logo_ukra

BTC/USD

77410

ETH/USD

2126.41

USD/UAH

44.24

EUR/UAH

51.53

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Близький Схід Нетаньягу госпіталізували в Єрусалимі: що відомо про стан здоров’я прем’єра Ізраїлю
commentss НОВИНИ Всі новини

Нетаньягу госпіталізували в Єрусалимі: що відомо про стан здоров’я прем’єра Ізраїлю

Прем’єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу знову госпіталізували до лікарні

26 травня 2026, 13:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу увечері 25 травня доставили до медичного центру "Хадасса Ейн Керем" в Єрусалимі для проходження стоматологічної процедури. Про це повідомили в його офісі, не розкриваючи деталей лікування, що одразу викликало скепсис у місцевих медіа та політичних колах.

Нетаньягу госпіталізували в Єрусалимі: що відомо про стан здоров’я прем’єра Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

За даними ізраїльської преси, зокрема The Times of Israel, йдеться про "невизначене стоматологічне втручання". Водночас стан здоров’я 76-річного прем’єра залишається під пильною увагою суспільства, особливо після серії нещодавніх медичних процедур.

Лише минулого місяця Нетаньягу заявив, що успішно завершив курс променевої терапії у тій самій лікарні через злоякісну пухлину простати. Він пояснив, що інформація про діагноз не була оприлюднена раніше з міркувань безпеки, зокрема побоюючись можливого використання Іраном у пропагандистських цілях.

Однак прозорість цих повідомлень уже неодноразово критикувалася в Ізраїлі. За останні роки прем’єр переніс кілька медичних втручань, зокрема імплантацію кардіостимулятора у 2023 році, операцію з видалення грижі у 2024-му та інші процедури. Раніше офіційні заяви змінювалися або доповнювалися вже після публікацій медиків. Зокрема, під час одного з інцидентів повідомлялося про зневоднення політика, хоча згодом стало відомо про встановлення кардіомонітора та виявлені порушення в ЕКГ у Нетаньягу.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Нетаньягу попросив у президента Ізраїлю про своє помилування через корупційні справи.

Також "Коментарі" писали, що Нетаньягу зробив несподіване зізнання щодо його зв'язків з Путіним.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.timesofisrael.com/netanyahu-taken-to-a-jerusalem-hospital-his-office-says-its-for-dental-work/
Теги:

Новини

Всі новини