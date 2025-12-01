Нетаньягу попросив у президента Ізраїлю про своє помилування через корупційні справи

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до президента Ісаака Герцога з офіційним проханням про помилування у корупційних справах. Заяву подали 30 листопада через адвоката Аміта Хадада, а в адміністрації президента вказали, що запит матиме "значні наслідки" та потребує ґрунтовного юридичного аналізу. Розгляд може тривати від кількох тижнів до двох місяців.

Беньямін Нетаньягу. Фото з відкритих джерел

Адміністрація президента Ісаака Герцога назвала рішення Беньяміна Нетаньягу попросити про помилування "надзвичайним" кроком.

Невдовзі після подання прохання Нетаньягу оприлюднив відеозвернення, у якому заявив, що йде на цей крок "заради стабільності держави" та для уникнення подальшого розколу в ізраїльському суспільстві. За його словами, країна має зосередитися на безпековому порядку денному та національних інтересах.

Прем’єр також згадав підтримку президента США Дональда Трампа, який публічно закликав призупинити судовий процес щодо Нетаньягу. Однак така участь американського лідера викликала критику всередині Ізраїлю. Опоненти вказують на ризики зовнішнього впливу на незалежну судову систему.

Нетаньягу фігурує у трьох корупційних провадженнях, які стосуються отримання коштовних подарунків на суму близько 264 тисяч доларів, а також можливих спроб забезпечення позитивного медійного висвітлення в обмін на політичні рішення.

