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Нетаньяху отказался подписать план вторжения в Газу: СМИ узнали подробности

Глава израильского правительства опасается, что останется виновным в случае неудачи, пишут журналисты

сегодня, 15:35
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Кравцев Сергей
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Израильские политические и военные лидеры не смогли прийти к единой позиции относительно того, стоит ли проводить наземную операцию в Секторе Газа и как она должна выглядеть. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Нетаньяху отказался подписать план вторжения в Газу: СМИ узнали подробности

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

В материале говорится, что журналисты пообщались с 13 чиновниками, военными и иностранными дипломатами. Некоторые из них связывают задержку проведения операции с намерением дать участникам переговоров больше времени для освобождения заложников. Некоторые опасаются, что вторжение может втянуть ЦАХАЛ в неразрешимую городскую битву, некоторые — большего конфликта с участием "Хезболлы".


Ведутся споры о том, будет ли это крупная операция или несколько меньших, а также о том, кто будет управлять Газой в случае ее захвата. Кроме того, между военным истеблишментом и частью правительства есть спор о том, что делать, если переговоры провалятся. 

"Военное руководство уже завершило разработку плана вторжения, но господин Нетаньяху разозлил старших офицеров, отказавшись подписать его — отчасти потому, что он хочет получить единодушное одобрение от членов Военного кабинета, который он сформировал после нападения 7 октября", — пишут журналисты.

Аналитики считают, что премьер остерегается давать разрешение в одностороннем порядке, потому что доверие общественности к его руководству уже снижается, и его могут обвинить в случае провала.

Отмечается, что взаимные подозрения между военными и Нетаньяху настолько глубоки, что госслужащие запретили военным приносить записывающее оборудование на заседание Кабмина. 

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Источник: https://www.nytimes.com/2023/10/26/world/middleeast/israel-gaza-invasion-delay.html
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