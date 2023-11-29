Нетаньяху ответил, возобновит ли Израиль войну против ХАМАС после перемирия

На фоне переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявляет, что Израиль возобновит свою военную кампанию по уничтожению группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel .

Биньямин Нетаньяху (фото из открытых источников)

Нетаньяху заявил, что главными целями военной кампании являются "уничтожение террористической" группы, управляющей Газой, возвращение домой всех заложников, обеспечение того, чтобы анклав "никогда снова не стал угрозой для Израиля".

"В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль в боевые действия после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ – однозначно да. Мы не сможем не вернуться к борьбе до конца", — подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газы. Американский бизнесмен Илон Маск отказал группировке ХАМАС приехать в Сектор Газа. Миллиардер заявил, что в настоящее время поездка на палестинскую территорию опасна.

Владелец Tesla и Space X Илон Маск попал в скандал из-за комментариев в социальной сети X. Слова бизнесмена восприняли как антиеврейские, осудили миллиардера и начали отменять контракты с Маском. Как следствие, Илон Маск решил приехать в Израиль, где встретился с высшим руководством страны и посетил места атаки боевиков ХАМАС. На приезд Маска отреагировали в секторе Газа. ХАМАС призвал Маска приехать также на палестинскую территорию, чтобы "увидеть масштабы массовых убийств и разрушений", якобы совершенных Израилем на Ближнем Востоке. Илон Маск отреагировал на предложение.

