logo

BTC/USD

37871.72

ETH/USD

2039.36

LTC/USD

69.87

USD/UAH

37.35

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток Нетаньяху ответил, возобновит ли Израиль войну против ХАМАС после перемирия
commentss НОВОСТИ Все новости

Нетаньяху ответил, возобновит ли Израиль войну против ХАМАС после перемирия

По словам Нетаньяху, главными целями войны является уничтожение ХАМАС, возвращение домой всех заложников.

сегодня, 19:06
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

На фоне переговоров о продлении режима прекращения огня в секторе Газа израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявляет, что Израиль возобновит свою военную кампанию по уничтожению группировки ХАМАС. Об этом сообщает The Times of Israel .

Нетаньяху ответил, возобновит ли Израиль войну против ХАМАС после перемирия

Биньямин Нетаньяху (фото из открытых источников)

Нетаньяху заявил, что главными целями военной кампании являются "уничтожение террористической" группы, управляющей Газой, возвращение домой всех заложников, обеспечение того, чтобы анклав "никогда снова не стал угрозой для Израиля".


"В последние дни я слышал вопрос: вернется ли Израиль в боевые действия после завершения этого этапа возвращения наших заложников? Мой ответ – однозначно да. Мы не сможем не вернуться к борьбе до конца", — подчеркнул глава израильского правительства.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Маск ответил по приглашению ХАМАС посетить Сектор Газы. Американский бизнесмен Илон Маск отказал группировке ХАМАС приехать в Сектор Газа. Миллиардер заявил, что в настоящее время поездка на палестинскую территорию опасна.

Владелец Tesla и Space X Илон Маск попал в скандал из-за комментариев в социальной сети X. Слова бизнесмена восприняли как антиеврейские, осудили миллиардера и начали отменять контракты с Маском. Как следствие, Илон Маск решил приехать в Израиль, где встретился с высшим руководством страны и посетил места атаки боевиков ХАМАС. На приезд Маска отреагировали в секторе Газа. ХАМАС призвал Маска приехать также на палестинскую территорию, чтобы "увидеть масштабы массовых убийств и разрушений", якобы совершенных Израилем на Ближнем Востоке. Илон Маск отреагировал на предложение.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!