Нетаньяху попросил у президента Израиля о своем помиловании из-за коррупционных дел

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к президенту Ицхаку Герцогу с официальной просьбой о помиловании по коррупционным делам. Заявление подали 30 ноября через адвоката Амита Хадада, а в администрации президента указали, что запрос будет иметь "значительные последствия" и требует основательного юридического анализа. Разбирательство может длиться от нескольких недель до двух месяцев.

Биньямин Нетаньяху. Фото из открытых источников

Администрация президента Ицхака Герцога назвала решение Биньямина Нетаньяху попросить о помиловании "чрезвычайным" шагом.

Вскоре после подачи просьбы Нетаньяху обнародовал видеообращение, в котором заявил, что идет на этот шаг "ради стабильности государства" и во избежание дальнейшего раскола в израильском обществе. По его словам, страна должна сосредоточиться на повестке дня безопасности и национальных интересах.

Премьер также упомянул о поддержке президента США Дональда Трампа, который публично призвал приостановить судебный процесс в отношении Нетаньяху. Однако такое участие американского лидера вызвало критику внутри Израиля. Оппоненты указывают на риски внешнего воздействия на независимую судебную систему.

Нетаньяху фигурирует в трех коррупционных производствах, касающихся получения ценных подарков на сумму около 264 тысяч долларов, а также возможных попыток обеспечения положительного медийного освещения в обмен на политические решения.

