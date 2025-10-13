Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зробив президенту США Дональду Трампу подарунок у стилі, який полюбляє глава Білого дому. Відомо, що Трамп бажав отримати Нобелівську премію миру, а також любить золото – відомий Овальний кабінет тому підтвердження.

Нетаньяху зробив подарунок Трампу на честь припинення війни

Тож Нетаньяху з нагоди завершення війни у Секторі Газа подарував Дональду Трампу золоту статуетку "Голуб миру". Про це ізраїльський політик повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що війна в Газі офіційно завершилася — про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з ізраїльськими журналістами у Кнесеті. Його слова також підтвердив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху, який зазначив, що країна переходить до етапу реалізації домовленостей щодо звільнення заручників.

Також "Коментарі" писали, що Білий дім різко відреагував на те, що Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру, хоч був упевнений, що має на неї найкращі шанси. Нагорода дісталася венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо — і директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун написав у X: "Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде людини, яка своєю волею здатна зрушувати гори. Рішення комітету довело, що він [комітет] ставить політику вище за мир".