Нетаньяху прервал заседание правительства из-за Путина: что произошло

Сегодня, 10 декабря, премьер-министр израильского правительства Беньямин Нетаньяху прекратил правительственное заседание, поскольку разговаривал с хозяином Кремля Владимиром Путиным.

Беньямин Нетаньяху (фото из открытых источников)

Как сообщает израильская газета Haaretz, премьер-министр оставил только начатое правительственное заседание и вернулся в самом конце.



"Премьер-министр Беньямин Нетаньяху покинул состоявшееся в воскресенье утром заседание кабинета министров, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным, и вернулся лишь в конце заседания", — информирует издание.



Путин и Нетаньяху говорили около 50 минут. Это телефонное общение было вторым после того, как боевики ХАМАС совершили нападение на территорию Израиля. Первый разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся 16 октября.



Напомним, что "Комментарии" писали о том, западные СМИ объяснили, зачем Путин ездил на Ближний Восток. Глава РФ Владимир Путин 6 декабря побывал в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии в рамках молниеносного турне, призванного повысить авторитет России, в качестве ближневосточного лидера, не учитывая то обстоятельство, что война в Украине продолжается.



Путин прилетел в Абу-Даби, столицу Эмиратов, где идут климатические переговоры ООН COP28. Это его первая поездка в этот регион после пандемии коронавируса и военного вторжения в Украину в прошлом году.



Однако ни ОАЭ, ни Саудовская Аравия не подписывали договор об учреждении МКС, поэтому они не обязаны задержать Путина по ордеру, обвиняющему его в личной ответственности за похищение украинских детей во время войны.