Нетаньяху приказал нанести «немедленные и мощные удары» по Газе

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху поручил Армии обороны Израиля "нанести немедленные и мощные удары по сектору Газа", – говорится в сообщении его офиса после созыва совещания по реакции Израиля на неоднократные нарушения режима прекращения огня в Газе, передает The Times of Israel.

Это решение было принято вскоре после нападения на войска Армии обороны Израиля на юге сектора Газа, а также на фоне возмущения Израиля очередными нарушениями ХАМАСа, связанными с возвращением тел заложников, объясняет издание.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 13 октября война в Газе официально завершилась — об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с израильскими журналистами в Кнессете. Его слова также подтвердил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, отметивший, что страна переходит к этапу реализации договоренностей по освобождению заложников.

Дональд Трамп прибыл в Израиль, чтобы отпраздновать достигнутое соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое, по его словам, "положит конец продолжавшемуся два года кровавому конфликту".

"Война закончилась, вы это понимаете. Это будет очень особенное время. Все одновременно радуются. Такого никогда раньше не было. Для меня честь быть причастным к этому", — сказал Трамп журналистам во время перелета на Ближний Восток. Он подчеркнул, что это уникальный момент единства, когда "Все счастливы — евреи, мусульмане, арабы".

По словам Трампа, "это первый раз, когда все видят, что мы единственные". "Война в Газе официально закончилась", — сказал Трамп в израильском парламенте, утверждающий, что он закончил 8 войн.