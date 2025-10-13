У світі закінчилася ще одна війна: де настав мир

Війна в Газі офіційно завершилася — про це заявив президент США Дональд Трамп під час спілкування з ізраїльськими журналістами у Кнесеті. Його слова також підтвердив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, який зазначив, що країна переходить до етапу реалізації домовленостей щодо звільнення заручників.

Президент США Дональд Трамп. Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп прибув до Ізраїлю, щоб відсвяткувати досягнуту угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яка, за його словами, "покладе край кривавому конфлікту, що тривав два роки".

"Війна закінчилася, ви це розумієте. Це буде дуже особливий час. Усі одночасно радіють. Такого ніколи раніше не було. Для мене честь бути причетним до цього", — сказав Трамп журналістам під час перельоту на Близький Схід.

Він наголосив, що це унікальний момент єдності, коли "Усі щасливі — євреї, мусульмани, араби". За словами Трампа, "це перший раз, коли всі бачать, що ми єдині".

"Війна в Газі офіційно закінчилась", — сказав Трамп в ізраїльському парламенті, який стверджує, що він закінчив 8 воєн.

Ізраїль очікує, що звільнення заручників почнеться 13 жовтня, причому 20 живих заручників будуть звільнені разом.

Згідно з угодою про припинення вогню, ХАМАС згодом має звільнити решту заручників, які були взяті в полон 7 жовтня 2023 року, унаслідок якого загинуло щонайменше 1200 людей. Крім того, Ізраїль має звільнити близько 1700 палестинців, які утримувалися після нападу ХАМАС.

